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Roma-Slovan Bratislava, D'AMICO: "Con il Real Madrid abbiamo vissuto una grande serata. Sono stati sette minuti senza respirare. Endrick? Gennaio è lontano"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
D'Amico
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Nel pre partita del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il direttore sportivo della Roma Tony D'Amico. Ecco le sue parole:
La Roma è già ripartita in campionato. In Champions come ha vissuto i 7 minuti con il Real Madrid
"7 minuti particolari, senza respirare. Però il calcio è questo, la Champions è una competizione difficile. Però rimangono negli occhi gli 80 minuti spettacolari che la squadra ha giocato. In tutte le gare analizziamo tutti gli aspetti e credo che in quella partita l'aspetto negativo sono i punti. Abbiamo vissuto una grande serata"
La vittoria con il Genoa con tanti giovani è un segno di continuità
"Sì, è stata una bella serata, eravamo curiosi anche noi. Il mister su questo è un maestro, al di là dell'età dei calciatori. Se ha a disposizione giocatori validi, lui ottiene sempre il massimo. La partita con il Genoa veniva tre giorni dopo il Real. I ragazzi sono stati bravi e siamo stati davvero contenti. Sappiamo che possiamo contare su una discreta rosa"
Ci riproverete per Endrick?
"Gennaio è molto lontano. Ora ci concentriamo su noi stessi, poi a gennaio metteremo il nostro massimo per mettere a disposizione del mister delle risorse"
Champions LeagueASROMAD'AMICORoma-Slovan Bratislava

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