Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona apre all'addio di Balde e c'è anche lo United

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona apre all'addio di Balde e c'è anche lo UnitedMercato
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LIVE - Manchester Utd-Roma: squadra in campo per la rifinitura. Fasciatura al ginocchio per Balerdi
DA OLD TRAFFORD MDR - Vigilia di Champions League per la Roma, che domani sarà di scena contro il Manchester United. I giallorossi, dopo la conferenza stampa di Gasperini e De Roon, scenderà in campo...
GASPERINI: "Il Manchester ha giocatori forti. Gli infortunati? Viaggiamo a vista" (VIDEO)
SKY SPORT - Alla vigilia della sfida contro il Manchester United, Gian Piero Gasperini ha parlato anche a Sky Sport. Queste le sue parole: L'Inghilterra è avanti per impianti, ma dal punto di vista te...
Conferenza stampa, GASPERINI: "Non possiamo farci distrarre dal momento di difficoltà del Manchester. Dopo la sosta speriamo di recuperare tutti" - DE ROON: "Il mister è unico, tatticamente è superiore a tutti"
Vigilia di Champions League per la Roma, attesa domani sera dalla sfida contro il Manchester United. Come di consueto, Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa alla vigilia. Insieme a lui ci...