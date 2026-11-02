Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona apre all'addio di Balde e c'è anche lo United

Spagna il Manchester United ha messo gli occhi su Balde, esterno del Barcellona, che sta trovando poco spazio in questo avvio di stagione. Secondo le informazioni che arrivano dallailha messo gli occhi su, esterno del Barcellona, che sta trovando poco spazio in questo avvio di stagione.

Si parla di un interesse, non di una vera e propria trattativa. Ma Flick, tra le altre cose, avrebbe aperto all'addio del difensore che mai ha giocato dall'inizio.

Il profilo del terzino sinistro è stato accostato anche alla Roma, pure nelle passate settimane. Anche la Juventus ci avrebbe pensato. Insomma, tra qualche mese ci potrebbero essere degli aggiornamenti in merito. Con i giallorossi che qualcosa cosa faranno per rinforzare la rosa di Gasperini.

(ElNacional.cat)