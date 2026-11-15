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Belgio-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Pisilli titolare

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di R.P.
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Tra poco in campo Belgio e Italia per l'ultima partita del girone di Nations League. Agli azzurri di Mancini basta un punto per prendersi la qualificazione ai quarti di finale.
A poco più di un'ora dal fischio d'inizio ecco le formazioni ufficiali. E, dopo la tribuna nel primo match, Pisilli sarà in campo da titolare.
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct: Van Bommel
ITALIA (4-3-2-1): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Pisilli; Fagioli, Koleosho; Pio Esposito. Ct: Mancini
Italiaformazioni ufficialiPisilli

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