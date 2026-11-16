Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Da perno del centrocampo a futuro collaboratore: l'investitura totale di Gasp per De Roon

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
de roon
Aggiungi come fonte preferita su Google
Se la Roma di Gian Piero Gasperini ha trovato la sua quadratura e punta apertamente a rivaleggiare con l’Inter, gran parte del merito va cercata nella continuità dello zoccolo duro. E all'interno di questo asse portante, la figura di Marten de Roon rappresenta molto più di un semplice pilastro tattico: è il prolungamento in campo del tecnico di Grugliasco e, con ogni probabilità, il primo tassello del futuro staff tecnico di Gasperini.
Mentre il ds Tony D'Amico ha avviato i contatti diretti con l'entourage del centrocampista per prolungare l'avventura insieme per un'altra stagione, il legame tra il centrocampista (che a marzo compirà 26 anni) e il suo allenatore va ben oltre il contratto in scadenza.
Come raccontato dal quotidiano, nei giorni scorsi è emerso un retroscena affascinante che racconta la stima totale che Gasperini nutre per lui: De Roon ha in mente di fare l'allenatore una volta appese le scarpe al chiodo, e Gasperini gli ha già prospettato l'idea di iniziare quella nuova carriera proprio all'interno del suo staff tecnico. Un'investitura che certifica la comunione di vedute totale tra i due.
(Gasport)

Leggi anche

Wesley ritrovato. Gasp non rinuncia mai alla sua frecciaWesley ritrovato. Gasp non rinuncia mai alla sua freccia
Oggi Malen, domani Mora e WesleyOggi Malen, domani Mora e Wesley
GasperiniDe Roon

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

dybala 5

Calciomercato Roma: si ragiona a un rinnovo annuale per Dybala. In programma incontro con gli agenti. MLS e Boca sullo sfondo

Paulo Dybala si trova di fronte a uno snodo decisivo della sua stagione, tanto sul terreno di gioco quanto sul fronte contrattuale. Superata la micro-lesione al polpaccio che lo ha tenuto fermo nell'u...

Malen Ndicka

Calciomercato Roma: in programma gli incontri per i rinnovi di Malen e Ndicka

La Roma lavora anche sul fronte rinnovi. Il ds Tony D'Amico, oltre alle trattative in entrata e in uscita, sta pianificando la situazione riguardante i rinnovi di contratto. In primo piano ci sono Her...

balerdi

Calciomercato Roma: per Balerdi è già pronto il rinnovo di contratto. Le parti hanno definito l'accordo in attesa del riscatto

L'impatto di Leonardo Balerdi nella Roma è stato senza dubbio molto positivo. Il difensore argentino, nel giro di poche settimane, ha conquistato Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, già qu...

NOTIZIE POPOLARI
walter sabatini

Sabatini: "Gasperini ha spintonato Massara davanti alla squadra. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni"

Gasperini

Gasperini non risponde alle parole di Sabatini: via ad azioni legali. L'ex dirigente fa retromarcia

Nainggolan

Nainggolan in tribunale per l'accusa di riciclaggio: "Avevo bisogno di soldi"

Endrick

Calciomercato Roma, pressing Milan per Endrick: prestito con riscatto a 60 milioni più recompra

mastantuono

Calciomercato Roma, occhi su Mastantuono in vista della prossima stagione: piace anche al Milan

WhatsApp Image 2026-11-15 at 15.21.13

VIDEO - Bove a LR24.IT: "Ci sono stati momenti in cui non volevo più le telecamere. Con la Roma ho ancora un buonissimo rapporto. Un ritorno all'Olimpico? Per ora no, voglio lasciare la squadra tranquilla"

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading