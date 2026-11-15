FOTO - Instagram, gli auguri di Malen a Dybala: "Buon compleanno Fra"Social Network
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VIDEO - De Rossi in tribuna per Guidonia-Ostiamare. Pareggio in extremis per i lidensi
Daniele De Rossi non perde mai l'occasione di seguire la sua Ostiamare. L'allenatore del Genoa, approfittando della sosta per le nazionali, ha raggiunto Guidonia per seguire direttamente dalla tribuna...
VIDEO - Bove a LR24.IT: "Ci sono stati momenti in cui non volevo più le telecamere. Con la Roma ho ancora un buonissimo rapporto. Un ritorno all'Olimpico? Per ora no, voglio lasciare la squadra tranquilla"
Edoardo Bove, ha parlato in esclusiva a LAROMA24.IT, direttamente dal centro sportivo Casaviola in un evento dedicato per continuare a diffondere la cultura del primo soccorso e promuovere la conoscen...
Instagram, gli auguri di Soulé a Dybala: "Feliz cumpleaños hno" (FOTO)
Nel giorno del 33° compleanno di Paulo Dybala, arrivano anche gli auguri del compagno di squadra Matías Soulé. Al momento impegnato con la nazionale argentina, il numero 18 della Roma ha pubblicato un...