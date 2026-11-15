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FOTO - Instagram, gli auguri di Malen a Dybala: "Buon compleanno Fra"

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di Fabio D'Ascanio
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Paulo Dybala compie oggi, 15 novembre 33 anni. L'argentino, che è pronto a tornare in campo alla ripresa del campionato nel match in trasferta contro il Parma, oggi ha ricevuto chiaramente tantissimi auguri sui social.
Il messaggio è arrivato, oltre che da Soulé, da un altro suo compagno di reparto in giallorosso, ovvero Donyell Malen. L'olandese ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme scrivendo: "Happy birthday fra". Il numero 14 non è nuovo nell'utilizzo di termini romani, un altro segnale di come si sia ambientato perfettamente nella Capitale.
Malen aspetta il ritorno di Dybala, l'intesa tra i due, non è un segreto, è sempre stata magnifica con il numero 21 capace di fornire moltissimi assist al centravanti.
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