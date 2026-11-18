LR24 (A.CIARDI) - Chi sono i Signori del calcio in Serie A? Lautaro, Thuram e Calhanoglu, Mc Tominay e De Bruyne (quando ne ha voglia), Modric e Rabiot, Paz, Malen, Svilar e Maignan (che potrebbero giocare in porta in tutte le principali squadre europee). Nei prossimi mesi sapremo se potere inserire in questa lista Soulé e Yildiz. Poi c'è Dybala. Con la solita premessa: quando sta bene.

Perché per valori assoluti l'argentino mette in fila tutti i calciatori del campionato. Giocate da fuoriclasse, assist, gol, leadership tecnica. Il problema che lo rende argomento di discussione viene dibattuto dal duemilaventidue, a Torino dal duemilaventi. Aggiungere opinioni non apporterebbe nulla di nuovo. Annoierebbe. Molto più viva la discussione sulla sua incidenza nella Roma. Fino a poco tempo fa, immaginare la squadra senza di lui induceva al segno della croce. La Roma dipendeva dal suo estro, eterna coperta corta che fa salire sul piedistallo chiunque faccia la differenza. Ma la predisposizione alle assenze è stata azzerata da Gian Piero Gasperini, abile nel fare emancipare la Roma dal suo calciatore più forte.

Nel contesto più complicato, perché il reparto offensivo è in continua emergenza, per gli stop dell'argentino, per la latitanza di Pellegrini, per i buchi lasciati anche quest'anno dal mercato, perché Mora non è un esterno puro, per quanto Gasperini abbia saputo disegnare una Roma pure con la presenza del giovane portoghese, in continua crescita. Nel ruolo di Dybala, è in ascesa Soulé, e non è scontato che debba migrare lui quando rientrerà il connazionale. Senza Dybala, la Roma ha vinto contro Genoa, Slovan, Cagliari, Udinese e Sassuolo, ha pareggiato a Napoli e perso a Manchester, oltre a perdere col Real quando l'argentino era già uscito.

Fino a quel momento, Dybala aveva sempre giocato, e la Roma aveva vinto con Fiorentina, Lecce, Atalanta e Torino, pareggiando con Inter e Como. Assist tanti, gol zero (anzi, un paio li ha falliti in modo clamoroso in rapporto ai suoi standard). In definitiva, la Roma ha imparato a fare a meno di lui. Ciò non significa che Dybala debba essere sbattuto nel ripostiglio. Possiamo semplicemente affermare che sia diventato il valore aggiunto di una squadra già forte e competitiva. Non sorprenda che si discuta sul suo futuro. Sareste favorevoli al rinnovo, alle stesse condizioni del contratto vigente? Classico tema da sosta per le nazionali. Al pari degli approfondimenti sul nuovo stadio, e dei commenti alle dichiarazioni imbarazzanti di chi, come Sabatini, si traveste da jukebox e canta la solita canzone stonata sulla Roma.

Come si fa oggi, a metà novembre, a decidere se sia giusto rinnovare l'intesa con il Ventuno della Roma? Tema rivedibile, rinviabile, sia per la Roma sia per il calciatore. Più interessante chiedersi se a Parma possa tornare da titolare. Perché la storia romanista di Gasperini induce al possibilismo. Pellegrini è riapparso a Como, trasferta delicatissima, dopo sei mesi di inattività. Kone ha giocato titolare contro il Sassuolo a distanza di un mese, e nessuno lo aveva previsto. Per Gasperini chi è disponibile può giocare. Stai bene? Indossa la maglia e gioca. E facendo uno più uno, se non ci fossero intoppi, Dybala potrebbe iniziare il match al Tardini accanto a Soulé, alle spalle di Malen. Immaginate la potenza di fuoco del migliore attacco del campionato a cui sommare i suoi gol del Ventuno.

@augustociardi75