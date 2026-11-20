LR24.IT (A. CIARDI) - Sulla carta, il turno meno agevole ce l'ha l'Inter, ospite di un'Atalanta che da un anno e mezzo sembra rientrata nei ranghi, cosa non complicata da prevedere, perché è più facile sostituire un bomber da venticinque gol che Gasperini. La Lazio ospita il Lecce che sta facendo...il Lecce. Buona partenza, dieci punti, reduce da un pareggio a Torino che ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive, squadra senza acqua alla gola, l'ideale per Gattuso, che prima della pausa ha portato a casa un pareggio da Napoli, ma che fa i conti con un inedito, gli infortuni. Quelli di Sutalo e di Tavares. La Roma va a Parma, e non può farsi inibire dalle difficoltà dell'ultima al Tardini, partita svolta della scorsa stagione, con Rensch inatteso protagonista e un recupero in cui si passò dallo psicodramma alla folle gioia.

Gilardino in sei partite ha fatto gli stessi punti di Cuesta, esonerato dopo i primi cinque match. Davanti mancherà il titolare, Romero, ma occhio a Touré, ancora a caccia del primo gol, perché vorrà dimostrare a Gasperini che la bocciatura ai tempi dell'Atalanta fu frettolosa (pagato trenta milioni, si fece subito male e al rientro nella seconda parte di stagione mostrò solo a sprazzi il suo talento, con l'allenatore che non poteva aspettarlo e puntava su Lookman, Scamacca e De Ketelaere), e a Lontani, giovane, talentuoso e in buoni rapporti con i gol. Il Milan rilanciato dal derby è quarto e ancora privo di tanti uomini, ma chi è disponibile può superare il Frosinone orfano del bomber Raimondo.

La pausa del Como è iniziata con una settimana di anticipo, perché contro l'Inter due domeniche fa non è praticamente sceso in campo. Il Cagliari ha mezza rosa in infermeria e una classifica borghese. Sembra l'ideale per la ripartenza di Fabregas. Un po' come il volenteroso Venezia per la Juventus. Vietato sbagliare per Spalletti, che ritrova dopo la pausa una panchina sempre bollente, perché il meno undici dalla vetta è un rumore insopportabile. Che si sente pure a Napoli, dove non bastano i segnali di risveglio rilevati contro la Lazio. Allegri riceve un Torino medioman, battibile. Ma il piatto piange e va riempito in fretta. Neanche l'ennesimo infortunio di Meret può costituire un alibi. Weekend senza sorprese? Con le big strafavorite e con le quote del totocalcio popolari? Oppure a fine domenica analizzeremo almeno un flop causato da una partita trappola?

In the box - @augustociardi75