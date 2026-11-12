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Italia-Francia: Ghilardi parte dalla panchina (FOTO)

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
Ghilardi
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Penultimo impegno del girone di Nations League per la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini che sfida a San Siro la Francia di Zidane. Il ct ha scelto di non convocare Niccolò Pisilli, il centrocampista classe 2004, infatti, è in tribuna. Panchina, invece, per l'altro romanista presente, ovvero Daniele Ghilardi. Il difensore classe 2003 è alla ricerca del suo esordio assoluto con la nazionale maggiore azzurra. Per l'Italia in campo Donnarumma in porta, la difesa è composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. Centrocampo formato da Frattesi, Tonali e Barella. Il tridente scelto è quello che vede Cambiaghi insieme ai fratelli Esposito, Pio e Sebastiano.

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