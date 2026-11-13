Il muro di Gasp

Per capire l'importanza di Koné basterebbe pensare al muro alzato da Gasperini a fine mercato.
Nessuna minaccia di dimissioni, ma un "no" forte e chiaro nonostante il Chelsea - oltre a 50 milioni di euro - avesse deciso di mettere sul piatto anche il prestito di Gittens.
Sì, proprio il tanto ricercato esterno d'attacco. Ma nulla fine è rimasto anche se il rapporto tra i due l'anno scorso era stato tutt'altro che idilliaco, soprattutto nell'ultimo periodo nel quale la testa era più al Mondiale che sul finale di stagione.
Ora qualcosa è cambiato. Koné ha rinunciato alla Francia dopo una chiacchierata con Zidane e ha messo la Roma al primo posto. Troppo alto il rischio di una ricaduta dopo tre settimane di stop per una lesione muscolare. È stato convinto dal tecnico che in estate non lo ha mai avuto in ritiro (né a Trigoria né in Galles) e neanche durante la maxi-sosta di settembre nella quale era impegnato con la Francia. Col Sassuolo si è rivisto dal primo minuto e i numeri sono - come spesso capita - da top player: 100% di precisione nei passaggi (56 su 56), cinque duelli vinti su sei e tre recuperi. [...]
Con il francese in campo in nove partite i gol subiti si possono contare sulle dita di una mano (3), mentre senza di lui ben 10 in 6 gare. Poi vanno aggiunti i 4 contro il Real tutti incassati dopo il suo infortunio e quello del pari di Lautaro col francese già sostituito. Quindi in totale e la media gol presi passa da 0,3 a 1,8. Impressionante a dir poco. [...] L'obiettivo è quello di migliorare anche da quel punto di vista per poter contare su un centrocampista quasi universale. Il suo valore non è in discussione e non a caso in estate Atletico Madrid e Chelsea avevano provato a strapparlo via.
La Roma per il momento se lo gode e nel prossimo tour de force ci sarà bisogno di lui. La coperta a centrocampo, però, rimane corta: solamente quattro uomini per due posizioni. De Roon, Cristante e Koné sono rimasti nella Capitale, è partito il solo Pisilli che ieri contro la Francia ha guardato la partita dalla tribuna.
La priorità per l'allenatore è investire su un attaccante (meglio due) e se ce ne sarà la possibilità il club proverà anche ad accontentarlo con un rinforzo in mezzo al campo. Rispetto a qualche mese fa è cambiata idea: niente più vice Wesley e verrà confermato il blocco dei quattro esterni di centrocampo (salvo una cessione di Rensch). Un vertice di mercato ancora non è andato in scena, ma D'Amico conosce perfettamente il pensiero dell'allenatore e il ds attende solamente il via libera da parte dei Friedkin. [...]
(Il Messaggero)