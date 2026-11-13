Il muro di Gasp

basterebbe pensare al muro alzato da Gasperini a fine mercato. Nessuna minaccia di dimissioni, ma un "no" forte e chiaro nonostante il Chelsea - oltre a 50 milioni di euro - avesse deciso di mettere sul piatto anche il prestito di Gittens. Sì, proprio il tanto ricercato esterno d'attacco. Ma nulla fine è rimasto anche se il rapporto tra i due l'anno scorso era stato tutt'altro che idilliaco, soprattutto nell'ultimo periodo nel quale la testa era più al Mondiale che sul finale di stagione. Per capire l'importanza di Koné Nessuna minaccia di dimissioni, ma un "no" forte e chiaroSì, proprio il tanto ricercato esterno d'attacco. Ma nulla fine è rimasto anche se il rapporto tra i due l'anno scorso era stato tutt'altro che idilliaco, soprattutto nell'ultimo periodo nel quale la testa era più al Mondiale che sul finale di stagione.

Ora qualcosa è cambiato. Koné ha rinunciato alla Francia dopo una chiacchierata con Zidane e ha messo la Roma al primo posto. Troppo alto il rischio di una ricaduta dopo tre settimane di stop per una lesione muscolare. È stato convinto dal tecnico che in estate non lo ha mai avuto in ritiro (né a Trigoria né in Galles) e neanche durante la maxi-sosta di settembre nella quale era impegnato con la Francia. Col Sassuolo si è rivisto dal primo minuto e i numeri sono - come spesso capita - da top player: 100% di precisione nei passaggi (56 su 56), cinque duelli vinti su sei e tre recuperi. [...]

Con il francese in campo in nove partite i gol subiti si possono contare sulle dita di una mano (3), mentre senza di lui ben 10 in 6 gare. Poi vanno aggiunti i 4 contro il Real tutti incassati dopo il suo infortunio e quello del pari di Lautaro col francese già sostituito. Quindi in totale e la media gol presi passa da 0,3 a 1,8. Impressionante a dir poco. [...] L'obiettivo è quello di migliorare anche da quel punto di vista per poter contare su un centrocampista quasi universale. Il suo valore non è in discussione e non a caso in estate Atletico Madrid e Chelsea avevano provato a strapparlo via.

La Roma per il momento se lo gode e nel prossimo tour de force ci sarà bisogno di lui. La coperta a centrocampo, però, rimane corta: solamente quattro uomini per due posizioni. De Roon, Cristante e Koné sono rimasti nella Capitale, è partito il solo Pisilli che ieri contro la Francia ha guardato la partita dalla tribuna.

La priorità per l'allenatore è investire su un attaccante (meglio due) e se ce ne sarà la possibilità il club proverà anche ad accontentarlo con un rinforzo in mezzo al campo. Rispetto a qualche mese fa è cambiata idea: niente più vice Wesley e verrà confermato il blocco dei quattro esterni di centrocampo (salvo una cessione di Rensch). Un vertice di mercato ancora non è andato in scena, ma D'Amico conosce perfettamente il pensiero dell'allenatore e il ds attende solamente il via libera da parte dei Friedkin. [...]

(Il Messaggero)