Roma Femminile di Como: è l'ottava di fila per la formazione giallorossa. Ancora una vittoria per ladi Piovani in campionato contro il: è l'ottava di fila per la formazione giallorossa.

Manuela ai canali ufficiali del club dopo il successo per 2-0 sul campo del Como Women. Qui le dichiarazioni di Giugliano ai canali ufficiali del club dopo il successo persul campo del

Nell'ultimo periodo la squadra ha incontrato qualche difficoltà, ma continua a vincere

«Nell'ultimo periodo non sempre le cose sono girate a nostro favore rispetto al gioco che vogliamo proporre in campo. Ma è chiaro che, se si vincono le partite, significa che all'interno c'è qualcosa di importante. Quindi mi aggrapperei a quello che di buono stiamo riuscendo a fare, nonostante a volte andiamo in difficoltà. L'importante è sempre portare a casa i tre punti, in qualsiasi modo».

Poteva essere una partita insidiosa questa?

«Assolutamente sì. Dopo tante partite, giocando ogni tre giorni, le energie diminuiscono. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto anche due infortuni e le giocatrici che si sono fermate ci mancano tanto, però questo fa parte del gioco. Abbiamo tante altre giocatrici che possono far parte di questa squadra e ne fanno parte alla grande, come hanno dimostrato nelle ultime partite. Sono molto contenta di questo. Continueremo a lavorare per tornare, dopo la sosta per le nazionali, a inseguire altri obiettivi».

Alla ripresa ci sarà la sfida contro l'Inter, un match d'alta classifica.

«Sì, diciamo che ci arriviamo con mente lucida e grande consapevolezza. Questo è un aspetto importante che ci portiamo dietro. Ora, come ho detto prima, ci concentriamo sulla nazionale, perché abbiamo due partite molto importanti da affrontare e sogniamo di andare al Mondiale. Poi, quando torneremo, penseremo all'Inter e sarà una partita altrettanto bella».

(asroma)