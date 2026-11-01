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Roma Femminile-Napoli 1-0: Giugliano sblocca il match con una conclusione dalla distanza, segui la cronaca LIVE

Roma Femminile
di Matteo Esposito
Roma femminile
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Tutto pronto per la sfida tra Roma Femminile e Napoli, in programma alle ore 15:00 al Tre Fontane. Dopo l'impegno europeo contro il Chelsea, le giallorosse di Gianpiero Piovani tornano a concentrarsi sul campionato. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici.
ROMA: Baldi; Thøgersen, Ottey, Oladipo, Vergani; Greggi, Giugliano, Doms; Pellegrino Cimò, Piemonte, Rieke.
A disp.: Soggiu, Klobucarevic, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Van Dooren, Pilgrim, Oliviero, Corelli, Pandini, Bergamaschi, Piekarska.
All.: Gianpiero Piovani.
NAPOLI: Manner; Pettenuzzo, Kozak, Giordano, Langella; Carcassi, Bellucci, Sulola; Dompig, Pèidrup Gram, Mece.
A disp.: Beretta, Gaglione, Ndaw, Vetlanic, Carstensen, Banusic, Henriksen, Mihelič, Romanelli, Romiti, Massombo.
All.: Alessandro Spugna.
Arbitro: Michele Buzzone (Enna).Assistenti: Vito Mattia Losapio - Domenico Lombardi.Quarto ufficiale: Ferdinando Carluccio.Operatore FVS: Stefano Carangella.
CRONACA
17' - ROMA IN VANTAGGIO! Giugliano porta avanti le giallorosse con una potente conclusione rasoterra dalla distanza che si insacca in rete!
13' - Doms prova la conclusione di testa, ma Manner blocca senza problemi.
12' - Piemonte trova Giugliano in area di rigore, ma la numero 10 viene chiusa dalla difesa avversaria prima di riuscire a calciare. Sarà calcio d'angolo per la Roma.
4' - Roma Femminile vicinissima al vantaggio in due occasioni nella stessa azione: il colpo di testa di Piemonte si infrange sulla traversa, Pellegrino Cimò raccoglie il pallone e conclude sul palo.
1' - Calcio d'inizio al Tre Fontane. 

APPENA ARRIVATO

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