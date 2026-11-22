La Roma Femminile firma l'ottavo successo consecutivo in campionato superando il Como in trasferta per 2-0. A segno Thøgersen e Pilgrim, con le giallorosse capaci di resistere anche in inferiorità numerica nella ripresa. Al termine della gara ai microfoni del club si esprime il tecnico Piovani.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Oggi non era facile portare a casa il risultato pieno.

"Oggi non era facile portare a casa il risultato pieno. Le ragazze sono state per l'ennesima volta molto, molto brave e di questo sono molto felice, perché in questo bellissimo percorso che stiamo facendo insieme ci stanno entusiasmando e stanno lavorando con grande dedizione. Come hai detto giustamente, anche nelle difficoltà, quando siamo rimaste in dieci, le ragazze hanno fatto una grande partita, si sono difese bene e sono ripartite in contropiede. Abbiamo addirittura segnato il secondo gol in inferiorità numerica. Questa è la dimostrazione che il nostro è un gruppo fantastico, un gruppo che si vuole bene e che deve continuare a lavorare con il sorriso sulle labbra per portare avanti questo bellissimo percorso. È normale che la strada possa essere piena di curve e che si possano incontrare delle buche, però noi, come ho detto alle ragazze, dobbiamo reagire all'errore e oggi lo abbiamo fatto con grande dedizione e grande passione. Questa è una cosa bellissima".

Arriva nel momento giusto la sosta?

"Direi proprio di sì, perché abbiamo tirato tanto in queste quattro settimane, giocando ogni tre o quattro giorni, e quindi le ragazze erano anche molto stanche. La mia paura era proprio quella, però hanno dimostrato di esserci e questa è la cosa più importante".

(asroma)