Lorella Cuccarini non guarda il rigore di Malen: poi esulta con la sciarpa al collo della RomaSocial Network
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
Calciomercato Roma, il Flamengo apre all'addio di Samuel Lino: "Nessuno è incedibile"
Uno degli obiettivi della Roma, almeno secondo le indiscrezioni, è Samuel Lino del Flamengo. E il direttore sportivo della squadra brasiliana ha rilasciato un'intervista. "Non ci sono giocatori che n...
Difendere attaccando: ieri l’8° gol stagionale di un centrale. Sono 6 in Serie A: nessuno come la Roma
LAROMA24.IT – Dopo appena 4 minuti la Roma si era già tolta la maschera e rovesciato i tavoli nobiliari del Parco dei Principi: Hermoso stringeva nella morsa Akliouche praticamente a 70 metri dalla po...
Massimo Margiotta ospite ad un evento di Panathlon sul calcio giovanile
Il responsabile del settore giovanile della Roma Massimo Margiotta è stato ospite dell'iniziativa di Panathlon International "Un pallone per crescere. Sport, educazione e comunità: come il calcio può...