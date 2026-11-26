tra l'attaccante della Roma e diversi centravanti della Serie A del presente e del passato. Tra questi anche l'ex capitano della Lazio, al quale tutti e tre hanno preferito il bomber olandese. Curioso siparietto social che vede protagonista l'ex Lazio Ciro Immobile . In un video pubblicato su Instagram, ai tre protagonisti del podcast "Calcio selvaggio" è stato chiesto di sceglieredel presente e del passato., al quale

Non si è fatta attendere la reazione di Immobile, che ha commentato il video con l'emoji di un aereo e una serie di faccine che ridono, manifestando ironicamente il proprio disappunto per le scelte dei tre.