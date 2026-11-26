Calciomercato Roma, il Flamengo apre all'addio di Samuel Lino: "Nessuno è incedibile"

nov 26, 15:39

Uno degli obiettivi della Roma, almeno secondo le indiscrezioni, è Samuel Lino del Flamengo. E il direttore sportivo della squadra brasiliana ha rilasciato un'intervista. "Non ci sono giocatori che n...