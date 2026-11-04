Champions League, la Roma al giro di boa: i prossimi impegni e quanti punti servono per i playoff

League Phase di Champions League si chiude lasciando in dote alla Roma sentimenti contrastanti, ma con la consapevolezza di essere pienamente in corsa per la qualificazione. Il cammino europeo dei giallorossi è arrivato al suo giro di boa esatto: 4 partite archiviate su 8 complessive. LAROMA24.IT - La prima metà delladisi chiude lasciando in dote allasentimenti contrastanti, ma con la consapevolezza di essere pienamente in corsa per la qualificazione. Il cammino europeo dei giallorossi è arrivato al suo giro di boa esatto:

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha ottenuto quattro punti, ma il rammarico è molto per i match persi contro Real Madrid e Manchester United. In due occasioni i giallorossi hanno sfiorato un successo di assoluto prestigio, che avrebbe potuto proiettare la squadra a dei pensieri concreti di qualificazione diretta. I capitolini si sono confrontati con la dura realtà della massima competizione continentale per club, che non lascia spazio a distrazioni o black out.

Matias Soulé e al calcio di rigore trasformato da Donyell Malen. Nella ripresa, tuttavia, si è consumata l'amara rimonta dei Red Devils, propiziata dal penalty di Bruno Fernandes e completata dalla doppietta di Matheus Cunha per il 3-2 finale. Infine, la drammatica battaglia di ieri sera a Old Trafford contro il Manchester United . I giallorossi avevano approcciato il match in modo devastante, portandosi sul doppio vantaggio nel giro di diciassette minuti grazie alla stoccata die al calcio di rigore trasformato da. Nella ripresa, tuttavia, si è consumata l'amara rimonta dei Red Devils, propiziata dal penalty di Brunoe completata dalla doppietta di Matheusper ilfinale.

Nonostante la beffa inglese, la classifica attuale, in attesa delle partite di questa sera, tiene per ora la Roma a galla e pienamente immersa nella zona che garantisce l'accesso ai playoff (dal 9° al 24° posto), anche se in vista del finale servirà un deciso cambio di passo per evitare brutte sorprese.

La seconda metà del girone metterà infatti sul piatto quattro sfide decisive per il destino europeo dei ragazzi di Gasperini.Il mese di novembre si chiuderà con l'ultimo vero grande ostacolo di questa prima fase, ovvero la proibitiva trasferta del 25 novembre al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain. Si tornerà poi a spingere tra le mura amiche l'8 dicembre nella delicata sfida interna contro lo Sporting CP. Con l'anno nuovo, il cammino riprenderà il 19 gennaio con la calda trasferta ateniese all'ALLWYN Arena contro l'AEK Atene, per poi chiudere definitivamente la League Phase il 27 gennaio all'Olimpico ospitando i francesi del Lille.

Analizzando l'andamento del maxi-girone unico a 36 squadre, la soglia di sicurezza per attestarsi tra le prime 24 ed evitare l'eliminazione diretta oscilla indicativamente tra 9 e 10 punti.

Con 4 punti in classifica, alla Roma ne servono altri 5 o 6 nelle ultime 4 gare per blindare la qualificazione. Il calcolo è semplice: servono almeno 2 vittorie (oppure 1 vittoria e 2 pareggi). Il grosso del lavoro andrà fatto all'Olimpico contro Sporting CP e Lille, oltre alla trasferta chiave di Atene con l'AEK: parliamo di tre appuntamenti in cui i giallorossi hanno tutte le carte in regola per conquistare 9 punti su 9.