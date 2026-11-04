Manchester United-Roma, la moviola dei quotidiani: Manzano sbaglia tutto

Gil Manzano ci ha messo del suo. La Roma perde contro il Manchester United ma può recriminare sulla direzione di gara che alla fine è stata decisiva sul risultato finale. Non solo il rigore, ma pesa anche l'assenza del secondo giallo al difensore dello United Maguire. Ecco la Il rigore concesso ha cambiato la partita. Eci ha messo del suo. Laperde contro il Manchester United ma può recriminare sulla direzione di gara che alla fine è stata decisiva sul risultato finale. Non solo il rigore, ma pesa anche l'assenza del secondo giallo al difensore dello United. Ecco la moviola dei quotidiani, tutti allineato sul voto dato all'arbitro.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: VOTO 4

Rigore netto per la Roma. Molto generoso quello a favore del Manchester United per un tocco leggerissimo di Mancini su Cunha che va a terra. Al 76' Wesley rischia grosso per un intervento in ritardo in area su Lacey, qui ci stava il rigore. Maguire ferma Castro, manca il secondo giallo. Nel secondo tempo sbaglia tutto.

CORRIERE DELLO SPORT: VOTO 4

C'è qualcosa anche dello spagnolo Manzano nella partita di ieri della Roma. Il rigore che riapre la partita è un rigorino (ino, ino: alle latitudini di Orsato l'arbitro sarebbe stato sculacciato in pubblica piazza), la ripetizione è pure matematica. Manca un secondo giallo a Maguire. Giusto il rigore per la Roma.

IL ROMANISTA: VOTO 3

Notte horror per Gil Manzano a Manchester. E poi per la Roma. Nella prima frazione ordinaria amministrazione: scaramuccia Soulé-Bruno Fernandes davanti la bandierina del calcio d'angolo dopo che gli inglesi non hanno buttato la palla fuori per l'infortunio di Rensch. Netto il rigore che porta sullo 0-2 la Roma. Nella ripresa magicamente cambia la partita: al 10' Cunha si butta su Mancini, c'è il tocco evidente dopo il tuffo, ma facciamo fatica a definirlo rigore. Vasquez para, ma il Var - silente sulla concessione del rigore e che di solito è spento in tutto il mondo - trova l'invasione del ginocchio di Cristante (che poi spazza sulla ribattuta) (...)

Poi inizia lo show di Maguire a cui il direttore di gara permette tutto, fino al giallo per una gomitata su Castro, alle liti con Balerdi in area, alla reazione impunita a 6' dalla fine di nuovo su Castro. Un rosso così tanto per gradire a Cunha.