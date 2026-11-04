VIDEO - Mora elogia Wesley: "Arriverà ai massimi livelli. Contro il Manchester ha disputato un'altra grande partita"

Al termine del match perso contro il Manchester United per 3-2, Rodrigo Mora , autore di un ottimo primo tempo e sostituito all'intervallo, ha parlato ai microfoni di TNT Sports. Il portoghese ha elogiato Wesley , parlando anche del loro rapporto all'interno dello spogliatoio. Ecco le sue parole.

Non è arrivata la vittoria ma è stata una buona partita da parte vostra. Volevo chiederti, naturalmente, del nostro brasiliano Wesley. Vorrei sapere se parlate spesso tra di voi, ovviamente anche per via della lingua. Cosa pensi di lui come giocatore?

"Sì, penso che oggi Wesley abbia disputato un'altra grande partita. È un grande giocatore e arriverà ai massimi livelli del calcio. Parliamo soprattutto del Brasile e del calcio brasiliano, che seguiamo entrambi. La lingua, naturalmente, ci aiuta molto. Mi ha dato una grande mano in questa accoglienza alla Roma e gli sono davvero grato per questo."