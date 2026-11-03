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Manchester United-Roma, Bruno Fernandes: "Il rigore? Sono stato fortunato perché Cristante è entrato presto in area. Spero che questa vittoria ci dia fiducia"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
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Al termine del match vinto dal Manchester United contro la Roma per 3-2, il capitano dei Red Devils, Bruno Fernandes ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. 
Calcio di rigore lo sliding door della serata?
“Sapevo che era una responsabilità grande, poteva cambiare la partita, Avevamo bisogno di un gol per trascinare lo stadio. La pressione di un rigore per me è sempre la stessa. Sono stato fortunato che Cristante è entrato in area troppo presto e ho potuto tirarlo di nuovo. L’ho tirato più forte che potevo”
Che significa questo secondo tempo?
“Siamo in un periodo dove le cose non vanno, va tutto storto e prendiamo sempre gol ad inizio partita. Ne dobbiamo venire fuori e spero che questa vittoria ci dia fiducia perché la qualità c’è. Non è possibile che è sparito ciò che abbiamo fatto l’anno scorso. Ora si servono i risultati.

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