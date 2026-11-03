Manchester United-Roma, Bruno Fernandes: "Il rigore? Sono stato fortunato perché Cristante è entrato presto in area. Spero che questa vittoria ci dia fiducia"Interviste Partita
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Manchester United-Roma, Carrick: "La Roma è un'ottima squadra, era ovvio che sarebbe stato difficile. Qui basta un momento per la svolta"
Al termine del match vinto in rimonta per 3-2 contro la Roma, il tecnico del Manchester United, Michael Carrick, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Vi può aiutare questa vittoria pe...
Manchester United-Roma, Cristante: "Ci siamo abbassati troppo. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e non commettere più questi errori" (VIDEO)
Al termine della gara Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: Giudizio sospeso tra il bello che ci avete fatto vedere e questa rimonta subita. Cosa è successo? "Siam...
Roma, altra rimonta subita in Champions: per la terza volta nella storia un ko dopo un vantaggio di due reti
La Roma non scaccia via l'incubo dell'Old Trafford e cade contro il Manchester per 3-2. Un match dai due volti, condizionato anche dalle scelte del direttore di gara Gil Manzano, in cui la Roma ha dom...