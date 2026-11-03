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Manchester United-Roma, Cristante: "Ci siamo abbassati troppo. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e non commettere più questi errori" (VIDEO)

Coppe europee
di Matteo Esposito
Cristante
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Al termine della gara Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:
Giudizio sospeso tra il bello che ci avete fatto vedere e questa rimonta subita. Cosa è successo?
"Siamo entrati bene, abbiamo fatto un grande primo tempo. Poi ci sono anche gli avversari: quando spingono è difficile contenerli. Noi dovevamo fare qualcosa in più, anche perché ci eravamo già passati. Il rigore mi sembrava molto dubbio, poi loro si sono caricati e hanno giocatori forti. Però dobbiamo rivederla, perché queste cose stanno diventando troppo frequenti".
Vi manca un po’ gestire il gioco?
“Dobbiamo essere più concentrati dietro e tutta la squadra. Ogni tanto ci si può abbassare un po' e tenere la partita. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato”
Cosa ne pensi della sconfitta?
"Dobbiamo prendere le cose positive. Abbiamo fatto un grande primo tempo contro una squadra forte, seppure non nel suo momento migliore. Sappiamo che questo è un aspetto che dobbiamo migliorare: ci lavoreremo per non commettere più questi errori".
Vi ha sorpreso la pressione dello United nel secondo tempo?
"Ci siamo abbassati troppo, pensando di riuscire a tenerla. È un insieme di fattori. Dobbiamo rivedere tutto: nel secondo tempo abbiamo portato palla e non siamo riusciti a respirare. Questo, alla lunga, li ha portati ad attaccare tanto".
____________
Le parole di Cristante in zona mista
Per l'ennesima volta una partita dominata nel primo tempo, poi nel secondo la Roma si spegne. Che succede?
"No non è che si spegne, escono anche gli avversari e chiaramente dovevamo fare meglio, ci siamo abbassati troppo e gli abbiamo lasciato troppa iniziativa. Dopo il rigore poi si è caricato lo stadio, hanno giocatori forti però sicuramente dovevamo gestire meglio le situazioni del secondo tempo".
I gol presi a inizio ripresa stanno diventando un qualcosa che succede troppo spesso, non è più un discorso episodico.
"Si certo, dobbiamo vedere dove sbagliamo. Abbiamo qualcosa da migliorare".
Quanto vi mancano Koné, Pellegrini e Dybala anche nella gestione di partite del genere?
“Più giocatori hai più fa la differenza: le 5 sostituzioni aiutano, nei momenti difficili nel secondo tempo avere gente fresca che tiene palla ti da qualcosa in più”
C’è da guadagnare qualcosa in mentalità?
“Qualcosina dovevamo fare meglio, non è la prima volta che accade.Non possiamo vedere solo le cose belle, questa è una cosa da migliorare e lo faremo”
C’è la paura che in queste partite possano pesare alla fine?
“Sicuramente dobbiamo vincere per salire. Abbiamo ancora un po di partite, abbiamo ancora la possibilità di qualificarci"
Avete parlato del rigore?
“Dal campo mi sembrava leggero il contatto, soprattutto essendo in Europa. Loro si sono ricaricati dopo il gol e sono partiti forte”
Questo stadio resta il Teatro degli incubi per la Roma?
“Peccato perchè oggi avevamo fatto un grande primo tempo, dobbiamo capire dove migliorare”
Cristante

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