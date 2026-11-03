Il Manchester United ricorda il 7-1: "Una notte iconica". Ma i tifosi si scatenano contro la squadra

Il Manchester United non ha perso tempo. E attraverso i propri canali social ha voluto ricordare il 7-1 sulla Roma di qualche stagione fa con un video.

Ma i commenti arrivati sotto il post non sono così benevoli nei confronti della formazione inglese, in piena crisi, e con un allenatore, Carrick, che rischia grosso e potrebbe anche essere esonerato nei prossimi giorni. "Oggi Roma 7 Manchester United 1" è uno dei commenti che appare sotto il video. Insomma, una situazione delicata. Con la Roma che sogna di approfittarne.