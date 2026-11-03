Il Manchester United ricorda il 7-1: "Una notte iconica". Ma i tifosi si scatenano contro la squadra

Il Manchester United ricorda il 7-1: "Una notte iconica". Ma i tifosi si scatenano contro la squadraSocial Network
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PRUZZO: "Stasera occhio al trappolone" - BALZANI: "Vincere ti darebbe una dimensione internazionale diversa"
All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'attenzione è tutta rivolta all'impegno europeo di questa sera, un crocevia fondamentale per il percorso internazionale dell...
Instagram, fiocco azzurro per El Shaarawy e Ludovica Pagani: "Il piccolo Faraone sta arrivando" (VIDEO)
Fiocco azzurro in arrivo per Stephan El Shaarawy. Attraverso un post condiviso su Instagram dala moglie Ludovica Pagani, la coppia ha annunciato l'arrivo del loro primo figlio. Nel video pubblicato su...
Manchester United-Roma, Gollini in dubbio: lieve indisposizione alla schiena. Vasquez o De Marzi le alternative
A poche ore da Manchester United-Roma, resta da valutare la situazione di Pierluigi Gollini. Il portiere giallorosso accusa una lieve indisposizione alla schiena, ma proverà fino all'ultimo a essere a...