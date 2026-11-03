Choc in Spagna: morto l'attaccante del Tenerife de Miguel dopo un contrasto con Owono durante il match di ieri

Tragedia nel calcio spagnolo. Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife, è morto questa mattina in ospedale. A comunicare la tragica notizia è stato direttamente il club: «Non ci sono parole di conforto; non c’è assolutamente nulla che possa alleviare questo sentimento traboccante di tristezza. Siamo vicini alla sua famiglia devastata dal dolore, ai suoi cari e a tutto il «tinerfeñismo» che oggi piange per questo crudele epilogo». De Miguel era stato colpito allo sterno dopo un contrasto decisamente violento con il portiere dell'Andorra Jesús Owono. Dopo la partita di ieri, il calciatore era stato ricoverato in terapia intensiva. Nella notte il Tenerife aveva comunicato che la situazione neurologica era peggiorata fino ad annunciarne la morta questa mattina.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026