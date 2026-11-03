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Manchester United-Roma, Gollini in dubbio: lieve indisposizione alla schiena. Vasquez o De Marzi le alternative

Coppe europee
di Matteo Esposito
gOLLINI
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A poche ore da Manchester United-Roma, resta da valutare la situazione di Pierluigi Gollini. Il portiere giallorosso accusa una lieve indisposizione alla schiena, ma proverà fino all'ultimo a essere a disposizione per la sfida di questa sera a Old Trafford.
Qualora Gollini non dovesse farcela, Gian Piero Gasperini prenderà una decisione più tardi sul suo sostituto: le alternative sono Vasquez e De Marzi.

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