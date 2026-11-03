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Manchester, lo storico negozio Classic Football Shirts rende omaggio alla Roma: Totti protagonista tra maglie vintage e pezzi storici (FOTO E VIDEO)

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di Matteo Esposito
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Nel giorno di Manchester United-Roma, lo storico negozio di maglie vintage Classic Football Shirts rende omaggio ai giallorossi con un’esposizione dedicata alla Roma, tra maglie storiche e attuali.
Tra gli articoli in mostra spicca anche un particolare maglione natalizio dedicato a Francesco Totti, con il nome del Capitano e il numero 10 sul retro e la sua sagoma sul fronte.
Un angolo giallorosso nel cuore di Manchester a poche ore dalla sfida di Champions League contro i Red Devils.

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