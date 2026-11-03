Gasperini: "Wesley è cresciuto molto. Ancelotti lo saprà valorizzare anche col Brasile" (VIDEO)

TNT Sport il tecnico della Gasperini, e la domanda è stata su Wesley. Ha parlato ai microfoni brasiliani diil tecnico della Roma , e la domanda è stata su

"Sta facendo molto bene, quest'anno è cresciuto ancora. E' stato sfortunato a non giocare al Mondiale, ma è un giocatore che sa giocare a destra e a sinistra. Penso che possa essere un ottimo elemento anche per la nazionale brasiliana".