Gasperini: "Il mio sogno è battere il Manchester"

Gasperini: "Wesley è cresciuto molto. Ancelotti lo saprà valorizzare anche col Brasile" (VIDEO)

nov 03, 10:31

Ha parlato ai microfoni brasiliani di TNT Sport il tecnico della Roma Gasperini, e la domanda è stata su Wesley. "Sta facendo molto bene, quest'anno è cresciuto ancora. E' stato sfortunato a non gioca...