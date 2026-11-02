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GASPERINI: "Il Manchester ha giocatori forti. Gli infortunati? Viaggiamo a vista" (VIDEO)

Interviste AS Roma
di FedericoL
gasperini napoli
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SKY SPORT - Alla vigilia della sfida contro il Manchester United, Gian Piero Gasperini ha parlato anche a Sky Sport. Queste le sue parole:
L'Inghilterra è avanti per impianti, ma dal punto di vista tecnico-tattico ci siamo avvicinati?
"Bisognerà vedere dai risultati. L'ultima volta è andata meglio, la giornata prima non bene per le italiane. Il campionato italiano sta esprimendo una bella qualità di gioco, di tante squadre che danno soddisfazione ai propri tifosi e di tante belle partite".
Il Manchester United non riesce a diventare squadra: è il momento buono per affrontarlo?
"Ce lo auguriamo, ma è sempre una grande incognita. Sono squadre composte da giocatori molto forti, che soprattutto in campionato hanno avuto delle difficoltà. Ma ti puoi aspettare sempre delle reazioni e la capacità di ritrovare quella strada che non hanno trovato fino ad adesso. Noi ci auguriamo il contrario e di accentuare le loro difficoltà".
Ci dobbiamo aspettare Mora o tre centrocampisti?
"Vediamo. Giochiamo in modo talmente pressante tra una partita e l'altra che dobbiamo aspettare l'ultimo giorno per decidere".
Per Svilar, Koné e Dybala si aspetta la sosta?
"Viaggiamo a vista. Intanto giochiamo questa partita, poi mercoledì torniamo a Roma e valuteremo tutti e tre per capire se è possibile recuperarli col Sassuolo o dopo la sosta".
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Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

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Conferenza stampa Gasperini e De Roon

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