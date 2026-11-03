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Calciomercato Roma, retroscena Malen: poteva andare allo United

La penna degli Altri
di R.P.
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Forse il miglior acquisto degli ultimi anni della Roma. Malen ha avuto un impatto devastante nella squadra di Gasperini. Un giocatore totale, un attaccante che segna con una regolarità disarmante e che diverse volte ha tolto, a questa squadra, le castagne dal fuoco.
Eppure l'olandese si sarebbe potuto trasferire in Inghilterra, qualche anno fa, proprio al Manchester United. Il connazionale (altro attaccante clamoroso) Van Nistelrooy, nel 2024 era assistente allenatore nei Red Devils e fece proprio il nome di Malen quando giocava nel Borussia Dortmund. La storia poi ha detto altro. E chissà, magari potrebbe essere un motivo in più per togliersi un sassolino dalla scarpa. Qualora ci fosse.
(Corsera)

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