De Roon: "Wesley è un grande giocatore. Passare dal Brasile all'Europa non è semplice" (VIDEO)Altre
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Gasperini: "Wesley è cresciuto molto. Ancelotti lo saprà valorizzare anche col Brasile" (VIDEO)
Ha parlato ai microfoni brasiliani di TNT Sport il tecnico della Roma Gasperini, e la domanda è stata su Wesley. "Sta facendo molto bene, quest'anno è cresciuto ancora. E' stato sfortunato a non gioca...
Corsa alla Figc: Malagò istituisce commissione per i requisiti
Colpo di scena. Nel giorno in cui la B, la Lega Pro e i Dilettanti rinviano ogni decisione a un nuovo incontro dopo il 4 novembre. Malagò ha istituito una commissione per i requisiti delle candidatur...
Benitez: "A Old Trafford non è mai facile. Ma la Roma è una squadra fatta e finita"
Stasera c'è una partita importante su un campo magico. A Old Trafford la Roma gioca contro il Manchester United. C'è la sensazione, vista la situazione che sta vivendo la squadra di Carrick, che i gia...