Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

De Roon: "Wesley è un grande giocatore. Passare dal Brasile all'Europa non è semplice" (VIDEO)

Altre
di R.P.
Wesley
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sempre ai canali brasiliani di TNT Sport ha parlato De Roon, ieri in conferenza stampa con Gasperini. E anche a lui è stata fatta una domanda su Wesley.
"Un grande giocatore, può giocare sia a destra che a sinistra e lo può fare bene. Non è semplice passare dal Brasile all'Europa, ma lui lo ha fatto molto bene. Un giocatore forte. Deve continuare così, fa assist e gioca bene. Adesso deve segnare un gol".
RomaChampions LeagueASROMAWesley

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

GASPERINI

Gasperini: "Wesley è cresciuto molto. Ancelotti lo saprà valorizzare anche col Brasile" (VIDEO)

Ha parlato ai microfoni brasiliani di TNT Sport il tecnico della Roma Gasperini, e la domanda è stata su Wesley. "Sta facendo molto bene, quest'anno è cresciuto ancora. E' stato sfortunato a non gioca...

malago

Corsa alla Figc: Malagò istituisce commissione per i requisiti

Colpo di scena. Nel giorno in cui la B, la Lega Pro e i Dilettanti rinviano ogni decisione a un nuovo incontro dopo il 4 novembre.  Malagò ha istituito una commissione per i requisiti delle candidatur...

rafael benitez

Benitez: "A Old Trafford non è mai facile. Ma la Roma è una squadra fatta e finita"

Stasera c'è una partita importante su un campo magico. A Old Trafford la Roma gioca contro il Manchester United. C'è la sensazione, vista la situazione che sta vivendo la squadra di Carrick, che i gia...

NOTIZIE POPOLARI
WhatsApp Image 2026-11-02 at 18.23.03

Conferenza stampa, GASPERINI: "Non possiamo farci distrarre dal momento di difficoltà del Manchester. Dopo la sosta speriamo di recuperare tutti" - DE ROON: "Il mister è unico, tatticamente è superiore a tutti"

El shaarawy De Rossi

VIDEO - El Shaarawy-De Rossi, il siparietto dopo il gol sbagliato: "Ste hai 40 anni non ci pensare"

Raimondo

Frosinone: lesione alla caviglia sinistra per Raimondo. Sarà out contro la Roma

carrick

Manchester United-Roma, Carrick: "Il 7-1 di qualche anno fa fu una notte magica". Mainoo: "Ci basta una vittoria per svoltare"

Alejandro Balde Barcelona 2025

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona apre all'addio di Balde e c'è anche lo United

Gasperini in the box

I calciatori riposano quando dormono

VAI AL CANALE
Foto
Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

Conferenza stampa Gasperini e De Roon

Conferenza stampa Gasperini e De Roon

Loading