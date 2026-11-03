Roma, altra rimonta subita in Champions: per la terza volta nella storia un ko dopo un vantaggio di due reti

Roma, altra rimonta subita in Champions: per la terza volta nella storia un ko dopo un vantaggio di due retiCoppe europee
3 - Per la terza volta nella sua storia, la #Roma ha perso una partita dopo essere stata sopra di due gol in #UCL - di cui due volte in questa stagione contro Real Madrid e Man Utd. Blackout. #manchesterroma— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 3, 2026
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