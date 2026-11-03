Roma, altra rimonta subita in Champions: per la terza volta nella storia un ko dopo un vantaggio di due reti

La Roma non scaccia via l'incubo dell'Old Trafford e cade contro il Manchester per 3-2. Un match dai due volti, condizionato anche dalle scelte del direttore di gara Gil Manzano, in cui la Roma ha dominato il primo tempo ed è crollata nella ripresa. Per la terza volta nella storia della Roma in Champions League, è arrivata una sconfitta dopo essere stata sopra di due gol. Due di queste tre volte sono successe in questa stagione, con Manchester United e Real Madrid.

3 - Per la terza volta nella sua storia, la #Roma ha perso una partita dopo essere stata sopra di due gol in #UCL - di cui due volte in questa stagione contro Real Madrid e Man Utd. Blackout. #manchesterroma — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 3, 2026