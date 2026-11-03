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MANCHESTER UNITED-ROMA: le pagelle. SOULÈ 6.5 "Tanguero" - Pisilli 5 "Fantasma"

Pagelle
di Daniele Matera
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LAROMA24.IT - Sembra un incubo, anzi lo è. La Roma gioca un primo tempo da sogno, ma come da un bel sogno si sveglia e torna alla vita reale. Quella di un secondo tempo fatto di paura, fatica e zero occasioni create. Il 2-0 firmato Soulè e Malen illude tutti perché nella ripresa accade l'imponderabile. Il giallorossi spengono la luce e concedono al Manchester United una rimonta clamorosa. C'è da riflettere. Tanto
VASQUEZ 6: Sembrava un sogno, diventa un incubo. Dal rigore parato all'esordio, al tiro da ripetere dagli undici metri con gol di Bruno Fernandes. Da quel momento è tutto in salita perché il Manchester trova altri due gol, ribaltando il 2-0 del primo tempo.
MANCINI 6: Un primo tempo impeccabile da 7, che fa contrappeso al 5 del secondo tempo dove perde distanze, intensità e lucidità. AL 75' GHILARDI 5.5: Non trova le misure, non trova i tempi. Viene travolto dall'ondata United.
BALERDI 5: Dopo una partita sontuosa arriva l'errore che non ti aspetti da uno dei migliori in campo. Buca l'intervento per il gol del 2-2 ed è un errore che pesa come un macigno.
HERMOSO 6: Vedi Mancini. Primi 45 minuti ottimi dello spagnolo, dove in tandem con Wesley chiude bene le giocare dello United. Nella ripresa un suo errore toglie 5 anni di vita ad ogni tifoso romanista. AL 75' NDICKA 5.5: Entra per dare ordine alla difesa ma non riesce nel compito. La squadra è in confusione e lui non cambia la situazione.
RENSCH 6: Dura solo 20 minuti la sua partita, ma approccio e applicazione sono quelli giusti. AL 20' LULLI 5.5: Paga un po' l'emozione dell'esordio europeo e si becca subito un cartellino giallo. Prova ad aumentare i giri del motore, ma nella ripresa è un monologo United. 
DE ROON 5.5: Due partite nella stessa. Quando il ritmo si alza non tiene il passo e viene surclassato dalla mediana avversaria.
CRISTANTE 5.5: Cala il ritmo, cala l'intensità e non è di certo a Cristante che si può chiedere il cambio passo.
WESLEY 6.5: In copertura cresce sempre di più, è una furia. Gara impeccabile del brasiliano, che spinge meno ma non commette mai un errore.
SOULÈ 6.5: Respira. Mira. Tira. Sono questi i passaggi che Matias ha fatto nella sua testa prima di superare Lammens. Preciso e chirurgico come quando pochi minuti più tardi provoca il calcio di rigore trasformato da Malen. In campo sembra un tanguero che balla sull'erba, ma nella ripresa finisce il saggio anzitempo. 
MORA 6.5: Non è un'assist è una pennellata quella per il gol di Soulè. Gioca bene, subisce un po' la fisicità degli avversari, ma dimostra di esser sempre più affidabile anche in fase di ripiego. AL 45' PISILLI 5: Entra ma non te ne accorgi, anzi forse ci si accorge solamente della sua assenza. Al teatro di Old Trafford recita la parte del fantasma dell'opera
MALEN 6: Gli basta un pallone dagli undici metri e il gioco è fatto. Bobby non tradisce nemmeno nel teatro dei sogni. La sua gara vive di lampi, ma nel secondo tempo non riesce più ad accendersi. AL 77' CASTRO 6: Entra con impegno ma non può far altroo.
GASPERINI 5.5: Ci mette troppo a cambiare, prima chiama Castro, poi ci ripensa. Alla fine opta per il triplo cambio. L'infortunio di Rensch e il mancato contributo di Pisilli gli cambiano i piani in tavola, ma questa volta anche lui finisce nel caso generale.

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