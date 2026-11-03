Manchester United-Roma, Gasperini: "Possiamo trarre più da questa gara che da quella col Real. Il rigore ha dato slancio allo United, poi non siamo riusciti a contenere la loro spinta"

Il tecnico della Roma Gasperini , ha commentato la partita della sua squadra ai microfoni di Sky Sport.

Grande spettacolo per 50 minuti, ci sono analogie con la gara contro il Real?

"Penso sia stata una partita diversa. Contro il Real è successo tutto in sette minuti, senza segnali evidenti. Il rigore ha dato grande slancio allo United e noi non siamo riusciti a contenere quella spinta".

È un segnale subire questi gol o è casualità?

"Sono situazioni diverse. Questa sera non abbiamo avuto la forza sui loro attaccanti. Il primo gol è arrivato con il rigore, poi c'è stato l'infortunio sul secondo gol. La partita si era riequilibrata, ci sta che il Manchester abbia quel quarto d’ora in cui soffre. Se riesci a ottenere il meglio da questi episodi, poi la puoi anche vincere".

Questa fa più male rispetto al Real? Molina poteva fare comodo stasera?

"Sì, Molina poteva stare dentro perché è un giocatore internazionale. Rensch era partito bene, stava facendo bene, poi ha avuto questo infortunio ed è entrato Lulli. Wesley ha fatto un’ottima partita. Non è quello il motivo. Possiamo trarre qualcosa in più da questa gara rispetto a quella con il Real. Oggi, in certi momenti e in ambienti così forti, tiriamo fuori qualcosa che ci può servire per il futuro".

Quando loro hanno cambiato modulo siete cambiati anche voi…

"Loro non avevano più niente da perdere, hanno pressato alto e ci poteva stare. Noi dovevamo sfruttare le palle lunghe e portarli via dalla nostra metà campo. Non riuscivamo a tenere i loro riferimenti e avevano la meglio sul pressing. Agonisticamente dovevamo fare qualche contrasto in più. Abbiamo subito il loro slancio, amplificato dal rigore e dal 2-2, che ci ha impedito di portare in porto la partita".

Questa Roma deve imparare a fermare le emorragie?

“È così, questa sera e con il Real è stato così. Forse c’è un po’ di delusione, ti vedi sfuggire la vittoria che avevi in pugno. Forse la squadra deve togliersi un po la pressione del risultato a tutti i costi. Questa è una partita che ci serve più delle altre”

___________

Gasperini in conferenza stampa

Questa volta la Roma ha subito, arbitri a parte.

“Sì, le partite durano 90 minuti e quando loro hanno rischiato di più alzando il ritmo non abbiamo trovato le contromisure giuste. Su questi campi ci sta subire un po’, non si possono giocare 90 minuti come il primo tempo ma potevamo fare di più. Questi rigorini però si sperava non ci fossero più in Italia ma li vediamo in Europa. Qualcosa che dà fastidio. Sul secondo gol abbiamo fatto sicuramente un infortunio che ci ha impedito di portare il risultato, ma dobbiamo anche guardare quello che dobbiamo fare meglio nel secondo tempo”.

Ha visto la squadra impaurita o le energie sono venute meno? Come si spiega il calo?

“Abbiamo perso riferimento con gli attaccanti, non eravamo bravi a contrastarli ed era difficile creare situazioni di gioco e abbiamo avuto un po’ di calo. Con i cambi in difesa sembrava una partita più equilibrata ma ci sono stati gli episodi che hanno cambiato la partita”.

Nella mentalità a che punto siete? Il percorso è molto lungo ancora?

“Per competere in Europa sicuramente sì, ma partite così devono lasciarti qualcosa. Potevamo contrastare meglio, nella forza fisica c’erano momenti in cui il nostro contrasto non era più quello del primo tempo e diventava difficile creare. Una partita che ci servirà molto, quando incontriamo Real o squadre così questi momenti ci sono, non si possono dominare 90 minuti. E dobbiamo diventare sotto questi aspetti, anche agonistici”.

Cosa vedeva nel primo tempo che l’aveva preoccupata?

“Ho detto che il secondo tempo non poteva essere lo stesso, erano in un periodo difficile e avrebbero messo in campo altre cose, che si sarebbero buttati avanti. Ma non siamo riusciti ad avere una tenuta forte per riproporci meglio in attacco”.

Mora come sta?

“Sta bene, l’unico infortunato è Rensch”.

Gollini torna sabato?

“Non lo so, vediamo”.