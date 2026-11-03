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MANCHESTER UNITED-ROMA 0-2 (11' Soulé, 17' Malen Rig): segui in tempo reale. Yoro salva tutto e anticipa Mora in area di rigore (FOTO E VIDEO)

Coppe europee
di Francesca Altobelli
Malen
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Notte dalle grandi occasioni per la Roma, che riaccende i riflettori sulla League Phase di Champions League nel leggendario "Old Trafford" contro il Manchester United di Michael Carrick.
Il fischio d'inizio è programmato per le ore 21:00, con la truppa di Gian Piero Gasperini chiamata a una vera e propria prova del nove in piena emergenza. Oltre alle pesanti e già note defezioni di Paulo Dybala, Manu Koné e Mile Svilar, il tecnico di Grugliasco dovrà fare a meno anche di Pierluigi Gollini. Il portiere non ha recuperato dal problema alla schiena accusato nella rifinitura odierna. n
Le scelte ufficiali per la gara partono con l'impiego di Devis Vásquez tra i pali al posto dell'infortunato Gollini.In difesa agirà il terzetto composto da Mancini, Balerdi e Hermoso, concedendo così un turno di riposo ad Ndicka. Il centrocampo vedrà in mediana la coppia formata da Cristante e De Roon, mentre sulle corsie esterne spazieranno Rensch a destra e Wesley dalla parte opposta. In attacco ci sarà spazio dal primo minuto per Mora al fianco di Matías Soulé a supporto dell'unica punta Donyell Malen.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens, Heaven, Yoro, Maguire, Dalot, Mainoo, Baleba, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo. A disposizione: Darlow, Heaton, Andrey Santos, Amass, de Ligt, Lacey, Mazraoui, Mount, Zirkzee. Allenatore: Carrick.
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Pisilli, Ghilardi, Molina, Lulli, Castro. Allenatore: Gasperini.

Champions League

03 novembre 2026 alle 21:00
Manchester UnitedManchester United logo
0
2
Live39'
RomaRoma logo
Malvano11'Malen17'
Cronologia
Formazione
Statistiche
Cartellino Giallo
35
E. Lulli
RomaRoma
E. Lulli
Sostituzione
21
ENTRA
E. Lulli
RomaRoma
E. Lulli
ESCE
D. Rensch
RomaRoma
D. Rensch
Cartellino Giallo
20
M. Malvano
RomaRoma
M. Malvano
Cartellino Giallo
20
B. Fernandes
Manchester UnitedManchester United
B. Fernandes
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CRONACA:
PRIMO TEMPO
39' - Yoro salva tutto su Mora. Azione splendida della Roma con Soulé che serve Mora in area, il difensore degli inglesi anticipa il romanista
35' - Secondo giallo in casa Roma: ammonito Lulli
26' - Ci prova il Manchester: Baleba si avvicina in area di rigore e calcia alto
19' - Resta a terra Rensch per un problema fisico, gli inglesi continuano a giocare. Soulé spintona Fernandes a gioco fermo: entrambi ammoniti
17' - MALEEEEEEEEEN! Raddoppio Roma. Perfetto Malen dal dischetto
16' - Calcio di rigore per la Roma! Giocata di Soulé che calcia con il destro e sbatte sulla mano di un difensore avversario
11' - Goooooooooolllll della Romaaaaaaa! Giallorossi in vantaggio: apertura chirurgica di Mora che pesca Soulé, l'argentino è completamente solo e in area di rigore chiude la conclusione con il mancino e fa 0-1
7'- Tenta il guizzo Malen. L'olandese prova un'incursione palla al piede dentro l'area di rigore ma viene fermato dai difensori avversari
1' -Al via il match!
20:30 - Squadra in campo per il riscaldamento!
20:12 - Una panoramica dall'Old Trafford a 50 minuti dal fischio dell'inizio!
19:50 - La squadra è arrivata allo stadio
19:20 - Arrivano i primi scatti dall'Old Trafford

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