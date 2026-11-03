MANCHESTER UNITED-ROMA 0-2 (11' Soulé, 17' Malen Rig): segui in tempo reale. Yoro salva tutto e anticipa Mora in area di rigore (FOTO E VIDEO)

Notte dalle grandi occasioni per la Roma, che riaccende i riflettori sulla League Phase di Champions League nel leggendario "Old Trafford" contro il Manchester United di Michael Carrick.

Il fischio d'inizio è programmato per le ore 21:00, con la truppa di Gian Piero Gasperini chiamata a una vera e propria prova del nove in piena emergenza. Oltre alle pesanti e già note defezioni di Paulo Dybala, Manu Koné e Mile Svilar, il tecnico di Grugliasco dovrà fare a meno anche di Pierluigi Gollini. Il portiere non ha recuperato dal problema alla schiena accusato nella rifinitura odierna. n

Le scelte ufficiali per la gara partono con l'impiego di Devis Vásquez tra i pali al posto dell'infortunato Gollini.In difesa agirà il terzetto composto da Mancini, Balerdi e Hermoso, concedendo così un turno di riposo ad Ndicka. Il centrocampo vedrà in mediana la coppia formata da Cristante e De Roon, mentre sulle corsie esterne spazieranno Rensch a destra e Wesley dalla parte opposta. In attacco ci sarà spazio dal primo minuto per Mora al fianco di Matías Soulé a supporto dell'unica punta Donyell Malen.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens, Heaven, Yoro, Maguire, Dalot, Mainoo, Baleba, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo. A disposizione: Darlow, Heaton, Andrey Santos, Amass, de Ligt, Lacey, Mazraoui, Mount, Zirkzee. Allenatore: Carrick.

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Pisilli, Ghilardi, Molina, Lulli, Castro. Allenatore: Gasperini.

Champions League 03 novembre 2026 alle 21:00 Manchester United 0 2 Live 39 ' Roma Malvano 11 ' Malen 17 ' Cronologia Formazione Statistiche Cartellino Giallo 35 ’ E. Lulli Roma Sostituzione 21 ’ ENTRA E. Lulli Roma ESCE D. Rensch Roma Cartellino Giallo 20 ’ M. Malvano Roma Cartellino Giallo 20 ’ B. Fernandes Manchester United Visualizza Dettagli Completi Della Partita

CRONACA:

PRIMO TEMPO

39' - Yoro salva tutto su Mora. Azione splendida della Roma con Soulé che serve Mora in area, il difensore degli inglesi anticipa il romanista

35' - Secondo giallo in casa Roma: ammonito Lulli

26' - Ci prova il Manchester: Baleba si avvicina in area di rigore e calcia alto

19' - Resta a terra Rensch per un problema fisico, gli inglesi continuano a giocare. Soulé spintona Fernandes a gioco fermo: entrambi ammoniti

17' - MALEEEEEEEEEN! Raddoppio Roma. Perfetto Malen dal dischetto

16' - Calcio di rigore per la Roma! Giocata di Soulé che calcia con il destro e sbatte sulla mano di un difensore avversario

11' - Goooooooooolllll della Romaaaaaaa! Giallorossi in vantaggio: apertura chirurgica di Mora che pesca Soulé, l'argentino è completamente solo e in area di rigore chiude la conclusione con il mancino e fa 0-1

7'- Tenta il guizzo Malen. L'olandese prova un'incursione palla al piede dentro l'area di rigore ma viene fermato dai difensori avversari

1' -Al via il match!

20:30 - Squadra in campo per il riscaldamento!

20:12 - Una panoramica dall'Old Trafford a 50 minuti dal fischio dell'inizio!

🟡🔴 Una panoramica dall’Old Trafford 🏟️ ⏳Manca sempre meno al big match di Champions 🐺 #ASRoma https://t.co/IVIBC01Egh — laroma24.it (@LAROMA24) November 3, 2026

19:50 - La squadra è arrivata allo stadio

19:20 - Arrivano i primi scatti dall'Old Trafford