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Manchester United-Roma: circa 1000 tifosi giallorossi al meeting point. Cori ad alto volume e situazione tranquilla. Terminato il corteo dei romanisti (FOTO E VIDEO)

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
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Cresce l'attesa per il match di Champions League tra Manchester United e Roma. I giallorossi sono pronti a vivere una notte europea dal sapore speciale in un campo prestigioso e tradizionalmente avverso.
La squadra di Gian Piero Gasperini sarà accompagnata da circa 3mila romanisti che si stanno radunando al meeting point dedicato.
19:49 - Terminato il corteo dei tifosi giallorossi che sono arrivati all'Old Trafford
18:48 - Ancora cori per i romanisti che intonano ad alto volume "Odio Manchester"
18:30 - Partito il corteo dei tifosi giallorossi!
18:20 - Sempre più i romanisti presenti, circa 1000. Cori ad alto volume per i tifosi romanisti che stanno dipingendo di giallorosso la città di Manchester in attesa della super sfida di stasera.
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17:40 - Sempre più tifosi romanisti arrivano al punto di ritrovo dedicato. Ora sono circa 500
17:10 - Circa 300 i tifosi romanisti presenti al meeting point dedicato a circa quattro ore dall'inizio del match
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