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Manchester United-Roma, il club inglese ricorda i cinque giocatori che hanno vestito entrambe le maglie

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di Matteo Esposito
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A poche ore da Manchester United-Roma, il club inglese ha ricordato sui propri canali social i cinque calciatori che, nel corso della loro carriera, hanno vestito sia la maglia dei Red Devils che quella giallorossa.
Si tratta di Nemanja Matic, Romelu Lukaku, Chris Smalling, Henrikh Mkhitaryan e Gabriel Heinze. Cinque giocatori che, in epoche diverse, hanno legato il proprio percorso a entrambe le società.
Il Manchester United ha dedicato loro una grafica speciale in vista della sfida di Champions League contro la Roma, ripercorrendo le rispettive esperienze tra Old Trafford e la Capitale.
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