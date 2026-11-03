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MANCHESTER UNITED-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Mancini, Pisilli avanti su Mora

La penna degli Altri
di FedericoL
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Pochi dubbi per Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro il Manchester United di questa sera. In porta Gollini, dietro torna Mancini, al fianco di Ndicka ed Hermoso. In mezzo al campo la coppia ormai affiatata composta da Cristante e De Roon, con Molina a destra e Wesley a sinistra. Sulla trequarti Pisilli in vantaggio su Mora per una maglia al fianco di Soulè. In attacco c'è Malen.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen
CORRIERE DELLO SPORT: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen
IL MESSAGGERO: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen
CORRIERE DELLA SERA: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen
IL TEMPO: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen
IL ROMANISTA: Gollini; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli, Malen

Champions League

03 novembre 2026 alle 21:00
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Rifinitura Manchester-Roma 02.11.26

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Conferenza stampa Gasperini e De Roon

Conferenza stampa Gasperini e De Roon

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