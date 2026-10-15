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Real Madrid-Roma, Mora: "Wesley mi ha aiutato più di tutti dal mio arrivo. Ringrazio la squadra per avermi accolto così bene"

Coppe europee
di gabrielechianello
pisilli mora de roon
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La Roma perde nella seconda giornata di Champions League contro il Real Madrid. Una partita rocambolesca, che ha visto la squadra giallorossa uscire sconfitta dopo aver condotto fino a pochi minuti dalla fine per 3-1. Tra i protagonisti del match anche Rodrigo Mora, subentrato ad inizio secondo tempo a Paulo Dybala. Al termine della gara, il portoghese ha parlato ai microfoni di TNT sports sul suo arrivo a Roma e l’integrazione col gruppo: “Wesley è stato quello che mi ha aiutato di più al mio arrivo alla Roma, anche perché parla portoghese come me. Ho giocato con tanti brasiliani anche al Porto e mi sono sempre trovato molto bene con tutti loro. Ringrazio Wesley e tutta la squadra per avermi accolto così bene. Adesso dobbiamo continuare su questa strada".

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