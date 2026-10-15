Real Madrid-Roma, Mora: "Wesley mi ha aiutato più di tutti dal mio arrivo. Ringrazio la squadra per avermi accolto così bene"

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Donyell Malen non smette di segnare. L'attaccante olandese, ieri sera, ha trovato i suoi primi gol in Champions League con la maglia della Roma. Una doppietta amara a causa della folle rimonta del Rea...
In quest'Olimpico sold out non poteva mancare una serie (lunga) di volti noti. [...] Totti - applauditissimo come sempre dai tifosi romanisti - ha incontrato in una sala riservata dell'Olimpico Corbin...
José Mourinho torna all'Olimpico per affrontare la Roma e lo fa con una vittoria. Il Real Madrid rimonta clamorosamente la Roma nel giro di pochi minuti e vince per 3-4. Il tecnico portoghese al termi...
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