Instagram, Soulé dopo Roma-Real Madrid: "Fa male, abbiamo fatto una grande partita. Testa alta e continuiamo a lottare insieme" (FOTO)

L’incubo della Roma. 7 minuti per rovinarsi. Mou è senza pietà

ott 15, 8:07

C’erano la nostalgia e l’entusiasmo, nel ritrovare un vecchio amore con la voglia di farsi vedere più belli di quando ci si era lasciati. E la Roma s’è presentata al Real Madrid di José Mourinho con i...