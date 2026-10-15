Instagram, Soulé dopo Roma-Real Madrid: "Fa male, abbiamo fatto una grande partita. Testa alta e continuiamo a lottare insieme" (FOTO)

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Se n’era andato senza poter salutare il suo pubblico, il popolo giallorosso con cui aveva vinto, sofferto e scritto pagine di storia. Ora, a distanza di quasi tre anni, il destino gli restituisce l’oc...
Se n'era andato senza poter salutare il suo pubblico, il popolo giallorosso con cui aveva vinto, sofferto e scritto pagine di storia. Ora, a distanza di quasi tre anni, il destino gli restituisce l'oc...
C’erano la nostalgia e l’entusiasmo, nel ritrovare un vecchio amore con la voglia di farsi vedere più belli di quando ci si era lasciati. E la Roma s’è presentata al Real Madrid di José Mourinho con i...
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