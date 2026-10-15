News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Instagram, Soulé dopo Roma-Real Madrid: "Fa male, abbiamo fatto una grande partita. Testa alta e continuiamo a lottare insieme" (FOTO)

Social Network
di Matteo Esposito
mati
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo la sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, Matías Soulé ha affidato ai social le proprie sensazioni sulla partita. L'attaccante argentino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti della gara. Queste le sue parole: "Fa male perché abbiamo fatto una grande partita e ci è sfuggita. Ci teniamo la prestazione e tutto quello che abbiamo dimostrato, ma si va avanti. Testa alta e continuiamo a lottare insieme".
ROMA-REAL MADRIDSoulé

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

pisilli mora de roon

La speranza ora si chiama Mora. De Roon usato sicuro

Se n’era andato senza poter salutare il suo pubblico, il popolo giallorosso con cui aveva vinto, sofferto e scritto pagine di storia. Ora, a distanza di quasi tre anni, il destino gli restituisce l’oc...

jose real

Mou, tributo giallorosso poi lo Special One fa piangere i romanisti

Se n'era andato senza poter salutare il suo pubblico, il popolo giallorosso con cui aveva vinto, sofferto e scritto pagine di storia. Ora, a distanza di quasi tre anni, il destino gli restituisce l'oc...

real

L’incubo della Roma. 7 minuti per rovinarsi. Mou è senza pietà

C’erano la nostalgia e l’entusiasmo, nel ritrovare un vecchio amore con la voglia di farsi vedere più belli di quando ci si era lasciati. E la Roma s’è presentata al Real Madrid di José Mourinho con i...

NOTIZIE POPOLARI
rudiger roma real

ROMA-REAL MADRID 3-4: giallorossi beffati da tre gol su corner (FOTO e VIDEO)

Gasperini (1)

Gasperini: "Ci siamo piantati. Li abbiamo surclassati in tutto. Dybala ha un risentimento"

dybala

ROMA-REAL MADRID: le pagelle. MALEN 7.5 "Harry Potter" - DYBALA 5.5 "Roger abbiamo un problema"

mourinho

Roma-Real Madrid, Mourinho: "Per 20 minuti un Real impossibile da fermare, i giocatori della Roma erano morti. Impossibile che prendano Endrick"

kone real

Koné, infortunio muscolare ai flessori contro il Real. Gasperini: "Ha una elongazione"

roma real youth

Youth League, Roma-Real Madrid 0-1: decide Diez al 68'

VAI AL CANALE
Foto
Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Loading