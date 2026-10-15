Roma-Real Madrid, Wesley: “Non sono soddisfatto, meritavamo di vincere”

La Roma rimedia la prima sconfitta stagionale contro il Real Madrid nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Al termine della partita, il laterale romanista Wesley ha parlato ai microfoni di TNT sports. Tra i temi trattati, il compito di fermare Vinicius: “Sono felice, fa piacere ricevere un complimento da un allenatore come Mourinho. lo ho solo pregato e mi sono detto: 'Devo fermare Vinícius, devo fermare Vinícius'. Ero preparato e sono contento della mia partita. Devo ancora migliorare sotto tanti aspetti, ma sono soddisfatto della mia prestazione individuale. Ho ancora tanto da migliorare, però non sono soddisfatto del risultato della squadra, perché meritavamo di vincere".

Sulla posizione durante la partita l’ex Flamengo ha aggiunto: “Il mister ne ha parlato con me. Pensavo che avrei giocato a sinistra e che avrebbe schierato Molina a destra, perché è molto bravo in fase difensiva e ha già affrontato Vinícius diverse volte. Tra loro c'è sempre quella piccola rivalità, Argentina contro Brasile, ma è una rivalità sana. Invece il mister mi ha detto: 'Ti metterò a marcare Vinícius. Ho fiducia in te'. Mi ha dato piena fiducia e io ho risposto: "Va bene, andiamo. Vediamo cosa succede'. A Vinícius ho detto: 'Oggi te la vedrai con me’. Vai dall'altra parte e vediamo cosa riesci a fare'. Poi però è uscito Vinícius ed è entrato Endrick, che, con tutto il rispetto, ha fatto un assist e un gol. È un ragazzo speciale, un predestinato, faccio il tifo per lui. Oggi, ovviamente, non tifavo per lui, ma c'è poco da fare”.