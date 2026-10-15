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VIDEO - Mourinho esalta Wesley: "Mi ha impressionato. Non pensavo fosse così forte"

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
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José Mourinho torna all'Olimpico per affrontare la Roma e lo fa con una vittoria. Il Real Madrid rimonta clamorosamente la Roma nel giro di pochi minuti e vince per 3-4. Il tecnico portoghese al termine della partita ha voluto sottolineare le qualità di Wesley, che lo ha veramente impressionato: "Ha complicato la vita a Vinicius in fase offensiva e ha messo in difficoltà noi in fase difensiva. Sapevo già che fosse un buon giocatore, ma era la prima volta che lo vedevo giocare in quella posizione e mi ha impressionato ancora più di quanto pensassi. Difende molto bene e poi si propone in attacco con grande velocità. Wesley è davvero un ottimo giocatore".

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