VIDEO - Mourinho esalta Wesley: "Mi ha impressionato. Non pensavo fosse così forte"

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
In quest'Olimpico sold out non poteva mancare una serie (lunga) di volti noti. [...] Totti - applauditissimo come sempre dai tifosi romanisti - ha incontrato in una sala riservata dell'Olimpico Corbin...
La Roma perde nella seconda giornata di Champions League contro il Real Madrid. Una partita rocambolesca, che ha visto la squadra giallorossa uscire sconfitta dopo aver condotto fino a pochi minuti da...
La Roma rimedia la prima sconfitta stagionale contro il Real Madrid nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Al termine della partita, il laterale romanista Wesley ha parlato ai...
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