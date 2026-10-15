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Incontro tra Mourinho e i suoi ex giocatori: Mancini, Pellegrini e Dybala a colloquio con lo Special One fuori dall'Olimpico

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di Matteo Esposito
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Il legame tra José Mourinho e alcuni dei suoi ex giocatori della Roma non si è interrotto. Dopo la sfida di Champions League tra i giallorossi e il Real Madrid, terminata 3-4, lo Special One ha avuto modo di ritrovare Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala.
I tre calciatori romanisti si sono intrattenuti a parlare con il loro ex allenatore nel piazzale antistante lo Stadio Olimpico, nei pressi dei pullman delle squadre. Un incontro avvenuto dopo una serata particolare per Mourinho, tornato nella Capitale da avversario sulla panchina del Real Madrid.
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