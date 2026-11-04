Manchester United-Roma, la denuncia dei tifosi giallorossi: “Trattati da cani, sembrava volessero solo arrestarci”

«Ci hanno trattato da cani», hanno raccontato due sostenitori romanisti, spiegando che i problemi sarebbero nati anche dalla gestione degli ingressi al settore ospiti, collegato con quello dei tifosi di casa e accessibile dallo stesso varco. Secondo la loro testimonianza, il corteo partito dal centro di Manchester avrebbe impiegato circa un’ora per raggiungere lo stadio e un’altra ora per entrare nell’impianto. Durante l’attesa, una ragazza si sarebbe anche sentita male.

Le tensioni sarebbero proseguite anche al termine della gara. Un tifoso giallorosso avrebbe accusato un malore durante il deflusso, ma sarebbe stato inizialmente interpretato dagli agenti come una persona intenzionata a creare disordini. «Un ragazzo si è sentito male durante il deflusso, ma la polizia pensava volesse creare disordini e lo ha ammanettato buttandolo a terra», la ricostruzione riportata. Gli amici avrebbero quindi chiesto l’intervento dei medici.

I tifosi hanno infine descritto un clima di forte tensione per tutta la serata: «In generale sono sempre stati ostili, sembrava che aspettassero soltanto una scusa per arrestarci».

(Adnkronos)