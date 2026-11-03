Manchester United-Roma: rigore molto dubbio per gli inglesi. Cristante in area di rigore chiamata millimetrica

Episodio chiave in avvio di ripresa nel match tra Manchester United e Roma. Il direttore di gara Gil Manzano ha assegnato un penalty ai Red Devils per un fallo di Mancini su Cunha. Contatto leggerissimo, quasi inesistente, con le gambe dei due che si incrociano. Vasquez para il rigore calciato da Fernandes, ma il fischietto spagnolo decide di far ripetere il penalty perché Cristante, con una minima parte del ginocchio, è entrato anticipatamente in area di rigore. Sul secondo tentativo, Fernandes è andato a segno.