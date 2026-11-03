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Manchester United-Roma: il settore ospiti capovolge la pezza da trasferta per protestare contro la polizia inglese. Un tifoso arrestato

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
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La Roma è in campo contro il Manchester United nel big match di Champions League. Prima del fischio d'inizio, però, molti tifosi romanisti sono rimasti bloccati all'ingresso dell'Old Trafford. Un tifoso, in particolare, è stato colpito in testa dalla polizia inglese ed è stato prontamente soccorso. 
Iniziato il match, il settore ospite romanista ha capovolto la pezza unica da trasferta e ha smesso di cantare per protestare per il comportamento della polizia locale fuori dall'Old Trafford. Una protesta nata soprattutto per l'arresto di un tifoso romanista. Al 15' c'è stata la ripresa del tifo. 

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