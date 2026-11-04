Danni collaterali: è l’8a rimonta subita da Gasperini in Europa, 4 da situazioni di doppio vantaggio

il rischio è di fermarsi capovolti. È successo ieri, sulla scia di quanto già accaduto all’Olimpico contro il Real Madrid: per l’8a volta l’allenatore romanista subisce una rimonta in Europa, metà delle quali da una situazione di doppio vantaggio. Perché se la Roma ci era passata già in casa, Gasperini l’aveva vissuto direttamente sul posto, poco più di 5 anni fa. 20 ottobre 2021: anche quel giorno l’allenatore avversario, Ole Gunnar Solskjær come ieri Michael Carrick appariva pericolante, come ieri l’Atalanta salta sopra alla partita andando sullo 0-2 dopo 28 minuti. Al 53’ Rashford accorcia, al 75’ e poi all’81’ Maguire e Ronaldo rovesciarono completamente il tavolo: 3-2 dopo lo 0-2 all’intervallo. Un anno prima, nei quarti di finale, il punto più alto toccato dall’Atalanta in Champions League fu rovinato proprio da una rimonta subita nel finale: il Psg capovolgerà il punteggio nel recupero da 0-1 a 2-1 prendendosi la semifinale. Era successo anche nell’edizione 2019, due volte: da 0-1 a 5-1 col City, dal vantaggio alla sconfitta con lo Shakhtar. Il quadro si completa con altre due rimonte subìte in Europa League: nei preliminari dell’estate 2018 l’Atalanta viene ripresa da 2-0 a 2-2 dal Sarajevo, a febbraio era crollata col Borussia Dortmund 3-2 dopo esser stata in vantaggio per 2-1. LAROMA24.IT – Sul libretto delle avvertenze era scritto, neanche troppo in piccolo: sul luna park di Gasperini , inevitabilmente, a volte manca tensione eÈ successo ieri, sulla scia di quanto già accaduto all’Olimpico contro il Real Madrid:, metà delle quali da una situazione di doppio vantaggio. Perché se la Roma ci era passata già in casa,, poco più di 5 anni fa. 20 ottobre 2021: anche quel giorno l’allenatore avversario, Ole Gunnar Solskjær come ieri Michael Carrick appariva pericolante, come ieri l’Atalanta salta sopra alla partita andando sullo 0-2 dopo 28 minuti. Al 53’ Rashford accorcia, al 75’ e poi all’81’ Maguire e Ronaldo rovesciarono completamente il tavolo: 3-2 dopo lo 0-2 all’intervallo. Un anno prima, nei quarti di finale, il punto più alto toccato dall’Atalanta in Champions League: il Psg capovolgerà il punteggio nel recupero da 0-1 a 2-1 prendendosi la semifinale. Era successo anche nell’edizione 2019, due volte: da 0-1 a 5-1 col City, dal vantaggio alla sconfitta con lo Shakhtar.: nei preliminari dell’estate 2018 l’Atalanta viene ripresa da 2-0 a 2-2 dal Sarajevo, a febbraio era crollata col Borussia Dortmund 3-2 dopo esser stata in vantaggio per 2-1.

5, fin qui, le rimonte subite dalla Roma con Gasperini, 4 da situazioni di doppio vantaggio, 3 già in questa prima parte di stagione. Oltre a Manchester e Real Madrid, la Roma era sul 2-0 contro l’Inter prima di fermarsi sul 2-2. Nella passata stagione fu rovesciata dal Como, da 0-1 a 2-1, e raggiunta sul 3-3 dalla Juventus dopo che si era portata sopra sul 3-1. Il groviglio di emozioni che porta una rimonta subita, a volte, rischia di far perdere l’orientamento, seppur il tema appaia connaturato nel modo di interpretare il calcio, e le partite, di Gasperini. Resta una domanda: è più sorprendente che la Roma sia 0-2 all’intervallo ad Old Trafford o che perda 3-2? Che vada sopra 3-1 col Real Madrid o che alla fine il tabellino dica 4-3 per i più rinomati? Oppure, allo stesso modo, che l’Atalanta sia in grado di saccheggiare il Manchester United fino ad andare sullo 0-2 o una sconfitta dei bergamaschi per 3-2? O ancora, che l’Atalanta arrivi a una manciata di minuti da una semifinale di Champions contro il Psg oppure che finisca eliminati all’ultimo round?