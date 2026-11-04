Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

I VOTI DEGLI ALTRI: Balerdi: "Colpevole". Soulé il migliore: "Talento straordinario"

La penna degli Altri
di R.P.
HWOh7wEXIAAoIh0
Aggiungi come fonte preferita su Google
Una serata amara. Una serata da dimenticare in fretta. La Roma torna in città con le ossa rotte dopo la sconfitta di Manchester subita in rimonta dopo il doppio vantaggio del primo tempo. A pesare, oltre agli errori arbitrali, anche il liscio di Balerdi che ha spianato la strada al pareggio. "Alcune cose buone ma finale da incubo: liscia la palla del pari, buca sul 3-2" il commento de La Gazzetta dello Sport al 4,5. Il migliore è stato Soulé che si prende 7,5 dal Corriere dello Sport: "Un talento straordinario che ha trasformato i momenti di debolezza in pura forza". Non è arrivato nessun aiuto dai subentrati: male soprattutto Pisilli (4,5) e Lulli (5), bocciati dal Corriere della Sera.
Ecco i voti dei quotidiani
LA GAZZETTA DELLO SPORT
VASQUEZ 5,5
MANCINI 6
BALERDI 4,5
HERMOSO 5,5
RENSCH 6
CRISTANTE 6,5
DE ROON 5,5
WESLEY 6
MORA 6,5
SOULE' 7,5
MALEN 6
LULLI 5
PISILLI 5
GHILARDI 5,5
NDICKA 6
CASTRO 5
GASPERINI 5,5
CORRIERE DELLO SPORT
VASQUEZ 5
MANCINI 5,5
BALERDI 4
HERMOO 6,5
NDICKA 5,5
RENSCH 6
CRISTANTE 5,5
DE ROON 6
WESLEY 6,5
SOULE' 7,5
MORA 7
MALEN 6,5
PISILLI 4,5
CASTRO SV
LULLI 5
GHILARDI SV
NDICKA 5,5
GASPERINI 5
TUTTOSPORT
VASQUEZ 5,5
MANCINI 6,5
BALERDI 5
HERMOSO 5
RENSCH NG
DE ROON 5
CRISTANTE 6
WESLEY 6
SOULE' 6,5
MORA 6,5
MALEN 6,5
GHILARDI 5,5
NDICKA 5
LULLI 5
PISILLLI 5
CASTRO 6
GASPERINI 5,5
IL MESSAGGERO
VASQUEZ 5,5
MANCINI 5,5
BALERDI 5
HERMOSO 6
RENSCH 6
CRISTANTE 6
DE ROON 5,5
WESLEY 6
SOULE' 7
MORA 6,5
MALEN 6
GHILARDI 5,5
NDICKA 5,5
LULLI 5
PISILLI 5
CASTRO 5,5
GASPERINI 6
CORRIERE DELLA SERA
VASQUEZ 5
MANCINI 5
BALERDI 4,5
HERMOSO 5
RENSCH 6
CRISTANTE 6,5
DE ROON 5,5
WESLEY 6,5
SOULE' 7
MORA 6,5
MALEN 6
GHILARDI SV
NDICKA SV
LULLI 5
PISILLI 4,5
CASTRO SV
GASPERINI 5
LA REPUBBLICA
VASQUEZ 6
MANCINI 4,5
BALERDI 4
HERMOSO 6,5
RENSCH 6
CRISTANTE 6
DE ROON 5,5
WESLEY 5,5
SOULE' 7,5
MORA 7
MALEN 7
GHILARDI SV
NDICKA SV
LULLI 5
PISILLII 4,5
CASTRO 5
GASPERINI 5
IL TEMPO
VASQUEZ 6
MANCINI 6,5
BALERDI 4,5
HERMOSO 6
RENSCH 6
CRISTANTE 6,5
DE ROON 6
WESLEY 6
SOULE' 7
MORA 6,5
MALEN 6
GHILARDI 5,5
NDICKA 5,5
LULLI 5,5
PISILLI 5
CASTRO 6
GASPERINI 6

Leggi anche

MANCHESTER UNITED-ROMA: le pagelle. SOULÈ 6.5 "Tanguero" - Pisilli 5 "Fantasma"MANCHESTER UNITED-ROMA: le pagelle. SOULÈ 6.5 "Tanguero" - Pisilli 5 "Fantasma"
RomaPagelleASROMAI voti degli altri

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

punto-lunedi-quotidiani

IL PUNTO DEL MERCOLEDI' - D'UBALDO: "Cercasi personalità". CARMELLINI: "Tre indizi fanno più di una prova"

Un mercoledì amaro per la Roma, perché ieri si è ritrovata avanti di due gol sul campo del Manchester United alla fine del primo tempo e torna a casa senza nemmeno un punto. Secondo Guido D'Ubaldo, su...

Manu Koné

Koné procede spedito verso il recupero. Dybala lavora sul campo e ci prova

Sabato sera all'Olimpico, prima della sosta, arriva il Sassuolo. Oltre alle condizioni di Rensch e Gollini, il tecnico della Roma Gasperini ne ha altri fuori.  Secondo le informazioni del quotidiano i...

Screenshot_4-11-2026_92242_www.instagram.com

Ndicka: "Difficile da accettare. Continuiamo a lottare insieme" (FOTO)

Entrato in campo nei minuti finali Ndicka, quando la marea del Manchester United ormai si era abbattuta sulla Roma. L'ivoriano non ha inciso nel match, né in maniera positiva e nemmeno in maniera nega...

NOTIZIE POPOLARI
Man Utd Roma

MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2: tre gol degli inglesi nella ripresa. I giallorossi subiscono un'altra rimonta in Champions (FOTO E VIDEO)

Gasperini

Manchester United-Roma, Gasperini: "Possiamo trarre più da questa gara che da quella col Real. Il rigore ha dato slancio allo United, poi non siamo riusciti a contenere la loro spinta"

HWOh7wEXIAAoIh0

MANCHESTER UNITED-ROMA: le pagelle. SOULÈ 6.5 "Tanguero" - Pisilli 5 "Fantasma"

gOLLINI

Manchester United-Roma, out Gollini per un problema alla schiena. Giocherà Vasquez

gil manzano arbitro

Manchester United-Roma: rigore molto dubbio per gli inglesi. Cristante in area di rigore chiamata millimetrica

gil manzano arbitro

Manchester United-Roma, la moviola dei quotidiani: Manzano sbaglia tutto

VAI AL CANALE
Foto
Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Loading