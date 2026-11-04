I VOTI DEGLI ALTRI: Balerdi: "Colpevole". Soulé il migliore: "Talento straordinario"

Coppe Europee? Tifa con noi!

ott 13, 6:00

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...