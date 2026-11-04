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Gasp domina a Old Trafford, poi un altro ko da incubo

La penna degli Altri
di R.P.
cristante
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L'esorcismo non è riuscito. Il Teatro dei sogni per la Roma continua ad essere il Teatro degli incubi. Non ne ha presi 7 come nel 2007 e neppure 6 come nel 2021, ma la delusione feroce è quasi la stessa perché allora si trattava di un grande Manchester United, ieri aveva davanti una squadra depressa, sprofondata in zona salvezza, che non vinceva una partita da 9 match, come non le accadeva dal 1988 (...)
Vincendo la Roma avrebbe avuto mezza qualificazione in tasca. Ora si fa dura. Ma soprattutto la nuova beffa tremenda, dopo il Real, lascia altri lividi e toglie consapevolezza. Non resta che analizzare la scatola nera del nuovo schianto per capire i motivi e trasformare il dolore in rabbia buona per il campionato (...)
La Roma ha tutto il tempo per fare della propria stagione il Teatro dei sogni, ma dovrà lavorare sui propri errori. Non si può buttare via tanta bellezza.
(Gasport)

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