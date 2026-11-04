Calciomercato Roma, retroscena Balerdi: anche Inter e Juventus avevano sondato l'argentino. Le cifre del riscatto

Leonardo Balerdi quella di ieri all'Old Trafford. Il difensore argentino, schierato al centro della difesa da Gian Piero Gasperini, ha giocato per 80 minuti ad altissimo livello, prima del mancato intervento in area di rigore sul 2-2 di Cunha. Serata amara per la Roma e anche per. Il difensore argentino, schierato al centro della difesa da

L'impatto nella Capitale dell'ex Marsiglia resta comunque certamente positivo e il club giallorosso è propenso a riscattare il suo cartellino dal Marsiglia per una cifra che oscilla tra gli 11 e i 14 milioni di euro, in base alle presenze stagionali da almeno 45 minuti. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, l'argentino è felice nella Capitale e il club è soddisfatto. Inoltre, viene svelato un retroscena: il classe 1999 in estate è stato sondato dall'Inter. Mentre negli ultimi anni, più volte, la Juventus ha pensato all'argentino.