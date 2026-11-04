Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Calciomercato Roma, retroscena Balerdi: anche Inter e Juventus avevano sondato l'argentino. Le cifre del riscatto

Mercato
di Fabio D'Ascanio
Balerdi
Aggiungi come fonte preferita su Google
Serata amara per la Roma e anche per Leonardo Balerdi quella di ieri all'Old Trafford. Il difensore argentino, schierato al centro della difesa da Gian Piero Gasperini, ha giocato per 80 minuti ad altissimo livello, prima del mancato intervento in area di rigore sul 2-2 di Cunha.
L'impatto nella Capitale dell'ex Marsiglia resta comunque certamente positivo e il club giallorosso è propenso a riscattare il suo cartellino dal Marsiglia per una cifra che oscilla tra gli 11 e i 14 milioni di euro, in base alle presenze stagionali da almeno 45 minuti. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, l'argentino è felice nella Capitale e il club è soddisfatto. Inoltre, viene svelato un retroscena: il classe 1999 in estate è stato sondato dall'Inter. Mentre negli ultimi anni, più volte, la Juventus ha pensato all'argentino.
L. Balerdi Rossa

L. Balerdi Rossa

ArgentinaArgentina Età 27 Difensore

Friendly International

2026
Partite2
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Champions League

2026/2027
Partite4
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Europa League

2026/2027
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Serie A

2026/2027
Partite6
Gol2
Assist0
Giallo1
Rosso0
Giallo Rosso0

Club Friendlies 1

2026
Partite2
Gol0
Assist0
Giallo1
Rosso0
Giallo Rosso0

Club Friendlies 3

2026
Partite1
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Coppa Italia

2026/2027
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0
CalciomercatoASROMAcalciomercato romabalerdi

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

mancini e zaccagni derby

Lazio, lesione muscolare per Zaccagni: stop di un mese, in dubbio per il derby

Tegola in casa Lazio a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Napoli. Mattia Zaccagni si è sottoposto quest'oggi ai primi esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione muscolare. Per...

Gabriel Sara

Calciomercato Roma, idee per il centrocampo: monitorati Issa Doumbia e Gabriel Sara

Con l'avvicinarsi della prossima sessione di calciomercato, in casa Roma l'attenzione si sposta inevitabilmente sulle strategie. Come riportato da Tuttomercatoweb, la priorità assoluta del club giallo...

mALEN MANCINI

Champions League, la Roma al giro di boa: i prossimi impegni e quanti punti servono per i playoff

LAROMA24.IT - La prima metà della League Phase di Champions League si chiude lasciando in dote alla Roma sentimenti contrastanti, ma con la consapevolezza di essere pienamente in corsa per la qualific...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Manchester United-Roma, Gasperini: "Possiamo trarre più da questa gara che da quella col Real. Il rigore ha dato slancio allo United, poi non siamo riusciti a contenere la loro spinta"

HWOh7wEXIAAoIh0

MANCHESTER UNITED-ROMA: le pagelle. SOULÈ 6.5 "Tanguero" - Pisilli 5 "Fantasma"

gil manzano arbitro

Manchester United-Roma, la moviola dei quotidiani: Manzano sbaglia tutto

gil manzano arbitro

Manchester United-Roma: rigore molto dubbio per gli inglesi. Cristante in area di rigore chiamata millimetrica

Kvernadze

Calciomercato Roma, occhi su Kvernadze: clausola da 4 milioni più commissioni. I giallorossi lo seguono dall’estate

images - 2026-11-03T233659.008

Manchester United-Roma, Bruno Fernandes: "Il rigore? Sono stato fortunato perché Cristante è entrato presto in area. Spero che questa vittoria ci dia fiducia"

VAI AL CANALE
Foto
Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Manchester United-Roma: i romanisti al meeting point 3.11.2026

Loading