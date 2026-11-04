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Figc: Galliani ha depositato la sua candidatura per la presidenza federale

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di Fabio D'Ascanio
Galliani
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La corsa per la presidenza della Figc entra nel vivo. Nella giornata di oggi, come appreso dall'Ansa, Adriano Galliani ha depositato, tramite un suo delegato, la propria candidatura alla presidenza della Federcalcio, mentre ieri era stato il turno dell'ex presidente del Coni. L'ex dirigente del Milan è in corsa con Giovanni Malagò per la presidenza federale. L'assemblea elettiva é in programma il 14 dicembre.

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