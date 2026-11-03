Figc: Malagò ha depositato ufficialmente la candidatura. Presentate 11 firme di Lega Serie A

Giornata chiave per il futuro della presidenza della Figc. Nel pomeriggio, infatti, Giovanni Malagò ha depositato presso la sede della federazione la propria candidatura alla presidenza.

L'attuale commissario ha presentato gli undici modelli di accreditamento contenenti le sottoscrizioni dei Delegati della Lega Calcio Serie A. Il 14 dicembre Malagò sfiderà Adriano Galliani, che è sostenuto da Aic e Aiac.

(Italpress)