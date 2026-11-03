Figc: Malagò ha depositato ufficialmente la candidatura. Presentate 11 firme di Lega Serie A

Figc: Malagò ha depositato ufficialmente la candidatura. Presentate 11 firme di Lega Serie AAltre
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FOTO - Manchester United-Roma: il minuto di silenzio per l'attaccante spagnolo Jesus De Miguel
Minuto di raccoglimento su tutti i campi di Champions League in ricordo di Jesus De Miguel. L'attaccante spagnolo del Tenerife è stato colpito violentemente al petto in un contrasto di gioco dal porti...
Manchester United-Roma: romanisti stipati all'ingresso dello stadio. Cariche della polizia e un tifoso colpito in testa (FOTO E VIDEO)
A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Manchester United molti dei tifosi romanisti volati in Inghilterra per supportare la squadra non sono ancora entrati all'Old Trafford. Cariche d...
Manchester United-Roma, MALEN: "Loro sono una buona squadra, bisogna stare attenti. I miei numeri? Spero di aggiungere altri gol stasera"
Manca pochissimo all'inizio di Manchester United-Roma. Nel suggestivo scenario dell'Old Trafford, prima di scendere in campo per il riscaldamento e il fischio d'inizio, Donyell Malen ha rilasciato alc...